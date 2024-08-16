https://ria.ru/20240816/deputat-1966518759.html
Мир стоит на пороге третьей мировой войны, считают в Госдуме
Мир стоит на пороге третьей мировой войны, считают в Госдуме - РИА Новости, 16.08.2024
Мир стоит на пороге третьей мировой войны, считают в Госдуме
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что западные страны поставками оружия Украине для ударов и нападения на Россию фактически... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T06:51
2024-08-16T06:51
2024-08-16T06:51
россия
курская область
брянская область
михаил шеремет
владимир путин
николай патрушев
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:198:2481:1593_1920x0_80_0_0_cfc4e3184ea89f6c46f9df76c0a88644.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что западные страны поставками оружия Украине для ударов и нападения на Россию фактически подвели мир к порогу третьей мировой войны. Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, США лгут, говоря о непричастности к преступлениям киевского режима. "Исходя из наличия западных образцов военной техники, обстрелов мирной инфраструктуры боеприпасами и ракетами иностранного производства, а также наличие неопровержимых доказательств масштабного участия в нападении на российские территории представителей иностранных государств, можно сделать вывод, что мир оказался на пороге третьей мировой войны. Войны, ответственность за начало которой будет полностью лежать на западных странах", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, страны НАТО фактически санкционировали нападение на Россию, прикрываясь марионеточным киевским режимом. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/plan-1966518445.html
https://ria.ru/20240816/ssha-1966515177.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_ee73877a8406022e26171c1cd903f3e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, брянская область, михаил шеремет, владимир путин, николай патрушев, вооруженные силы украины, нато, госдума рф, в мире
Россия, Курская область, Брянская область, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Госдума РФ, В мире
Мир стоит на пороге третьей мировой войны, считают в Госдуме
Депутат Шеремет: западные страны подвели мир к порогу третьей мировой войны