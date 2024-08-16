https://ria.ru/20240816/deputat-1966518759.html

Мир стоит на пороге третьей мировой войны, считают в Госдуме

Мир стоит на пороге третьей мировой войны, считают в Госдуме - РИА Новости, 16.08.2024

Мир стоит на пороге третьей мировой войны, считают в Госдуме

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что западные страны поставками оружия Украине для ударов и нападения на Россию фактически... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T06:51

2024-08-16T06:51

2024-08-16T06:51

россия

курская область

брянская область

михаил шеремет

владимир путин

николай патрушев

вооруженные силы украины

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что западные страны поставками оружия Украине для ударов и нападения на Россию фактически подвели мир к порогу третьей мировой войны. Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, США лгут, говоря о непричастности к преступлениям киевского режима. "Исходя из наличия западных образцов военной техники, обстрелов мирной инфраструктуры боеприпасами и ракетами иностранного производства, а также наличие неопровержимых доказательств масштабного участия в нападении на российские территории представителей иностранных государств, можно сделать вывод, что мир оказался на пороге третьей мировой войны. Войны, ответственность за начало которой будет полностью лежать на западных странах", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, страны НАТО фактически санкционировали нападение на Россию, прикрываясь марионеточным киевским режимом. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240816/plan-1966518445.html

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россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, михаил шеремет, владимир путин, николай патрушев, вооруженные силы украины, нато, госдума рф, в мире