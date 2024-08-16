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Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта

Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта - РИА Новости, 16.08.2024

Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта

Военные следственные органы СК России возбудили дело из-за гибели в приграничных районах Курской области двух сотрудников Народного фронта при агрессии ВСУ,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T18:10

2024-08-16T18:10

2024-08-16T18:55

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Военные следственные органы СК России возбудили дело из-за гибели в приграничных районах Курской области двух сотрудников Народного фронта при агрессии ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ ведомства."По факту гибели в приграничных районах Курской области в результате агрессии вооруженных формирований Украины двух сотрудников Народного фронта, а также ранения одного активиста военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело", — отметили в СК.Сегодня в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, еще один получил ранение. Сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240816/pensioner-1966661414.html

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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, россия