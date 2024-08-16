Рейтинг@Mail.ru
Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 16.08.2024 (обновлено: 18:55 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/delo-1966665520.html
Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта
Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта - РИА Новости, 16.08.2024
Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта
Военные следственные органы СК России возбудили дело из-за гибели в приграничных районах Курской области двух сотрудников Народного фронта при агрессии ВСУ,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:10
2024-08-16T18:55
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966654150_7:0:3033:1702_1920x0_80_0_0_3c40f9aa9a25412193a323b632a2bf3d.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Военные следственные органы СК России возбудили дело из-за гибели в приграничных районах Курской области двух сотрудников Народного фронта при агрессии ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ ведомства.&quot;По факту гибели в приграничных районах Курской области в результате агрессии вооруженных формирований Украины двух сотрудников Народного фронта, а также ранения одного активиста военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело&quot;, — отметили в СК.Сегодня в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, еще один получил ранение. Сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240816/pensioner-1966661414.html
https://ria.ru/20240816/makgovern-1966634940.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966654150_385:0:2654:1702_1920x0_80_0_0_35941666aa8980d063d3c5cf35b50065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта

СК завел дело после гибели в курском приграничье 2 сотрудников Народного фронта

© Фото : Общероссийский народный фронтДавид Соколов и Николай Ковалёв
Давид Соколов и Николай Ковалёв - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Общероссийский народный фронт
Давид Соколов и Николай Ковалёв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Военные следственные органы СК России возбудили дело из-за гибели в приграничных районах Курской области двух сотрудников Народного фронта при агрессии ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ ведомства.
«

"По факту гибели в приграничных районах Курской области в результате агрессии вооруженных формирований Украины двух сотрудников Народного фронта, а также ранения одного активиста военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело", — отметили в СК.

Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
После издевательства ВСУ над пенсионером завели два уголовных дела
Вчера, 17:55
Сегодня в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, еще один получил ранение. Сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
Вчера, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала