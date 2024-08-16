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Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта
Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта - РИА Новости, 16.08.2024
Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта
Военные следственные органы СК России возбудили дело из-за гибели в приграничных районах Курской области двух сотрудников Народного фронта при агрессии ВСУ,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:10
2024-08-16T18:10
2024-08-16T18:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Военные следственные органы СК России возбудили дело из-за гибели в приграничных районах Курской области двух сотрудников Народного фронта при агрессии ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ ведомства."По факту гибели в приграничных районах Курской области в результате агрессии вооруженных формирований Украины двух сотрудников Народного фронта, а также ранения одного активиста военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело", — отметили в СК.Сегодня в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, еще один получил ранение. Сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта
СК завел дело после гибели в курском приграничье 2 сотрудников Народного фронта