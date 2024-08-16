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Биография Пхетхонгтхан Чинават

Биография Пхетхонгтхан Чинават - РИА Новости, 16.08.2024

Биография Пхетхонгтхан Чинават

Таиландский государственный и политический деятель Пхетхонгтхан Чинават родилась 21 августа 1986 года. Ее отец Таксин Чинават был премьер-министром Таиланда с... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:51

2024-08-16T10:51

2024-08-16T10:51

справки

таиланд

пхетхонгтхан чинават

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Таиландский государственный и политический деятель Пхетхонгтхан Чинават родилась 21 августа 1986 года. Ее отец Таксин Чинават был премьер-министром Таиланда с 2001 по 2006 год, члены ее семьи также неоднократно возглавляли правительство Таиланда: ее дядя Сомчай Вонгсават в 2008 году, а также тетя Йинглак Чинават – в 2011-2014 годах.Окончила факультет политических наук Университета Чулалонгкорна, получив степень бакалавра в области социологии и антропологии. Позже получила степень магистра международного гостиничного менеджмента в Университете Суррея (Великобритания).После окончания обучения вернулась в Таиланд и занималась семейным бизнесом в сфере недвижимости – занимала должности главного исполнительного директора гостиничной бизнес-группы Rende Development Company Limited, директора отелей Rosewood Bangkok и Thames Valley Khao Yai, гольф-клуба SC Park Hotel.Политическая карьера Пхетхонгтхан Чинават началась в 2021 году: 28 октября Сомпонг Аморниват – лидер партии "Пхыа Тхаи" – назначил Чинават председателем комитета по вопросам участия и инновациям.20 марта 2022 года на собрании партии "Пхыа Тхаи" была объявлена "главой семьи партии "Пхыа Тхаи".В январе 2023 года объявила о своей готовности стать кандидатом на пост премьер-министра от партии "Пхыа Тхаи".В апреле того же года была официально выдвинута в качестве одного из трех кандидатов в премьер-министры от партии "Пхыа Тхаи". На прошедших в мае выборах в парламент страны "Пхыа Тхаи" заняла второе место, получив 141 место из 500.22 мая партия "Пхыа Тхаи" подписала меморандум с победившей "Партией движения вперед". В коалицию вошли еще семь партий.В августе 2023 года премьер-министром Таиланда стал Сеттха Тхависин, представлявший партию "Пхыа Тхаи". 3 сентября 2023 года Сеттха Тхависин распорядился создать Национальный комитет по стратегии "мягкой силы" и назначил Пхетхонгтхан Чинават заместителем председателя. 27 октября 2023 года на собрании партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават была выбрана лидером партии.14 августа Конституционный суд Таиланда освободил премьер-министра страны Сеттху Тхависина от занимаемой должности за нарушение конституционной этики. 15 августа партия "Пхыа Тхаи" объявила, что выдвинет лидера партии Пхетхонгтхан Чинават на пост премьер-министра страны. 16 августа 2024 года Пхетхонгтхан Чинават была избрана 31-м премьер-министром Таиланда большинством голосов на сессии парламента страны. Она стала второй женщиной-премьером в истории страны после Йинглак Чинават, третьим премьер-министром в семье Чинават и самым молодым в истории Таиланда главой правительства.Пхетхонгтхан Чинават замужем, воспитывает двоих детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, таиланд, пхетхонгтхан чинават