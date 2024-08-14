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Суд в Таиланде освободил Сеттху Тхависина от должности премьера - РИА Новости, 14.08.2024
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11:43 14.08.2024 (обновлено: 11:51 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/tailand-1966116774.html
Суд в Таиланде освободил Сеттху Тхависина от должности премьера
Суд в Таиланде освободил Сеттху Тхависина от должности премьера - РИА Новости, 14.08.2024
Суд в Таиланде освободил Сеттху Тхависина от должности премьера
Конституционный суд Таиланда освободил премьер-министра страны Сеттху Тхависина от занимаемой должности за нарушение конституционной этики, говорится в решении... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:43
2024-08-14T11:51
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БАНГКОК, 14 авг – РИА Новости. Конституционный суд Таиланда освободил премьер-министра страны Сеттху Тхависина от занимаемой должности за нарушение конституционной этики, говорится в решении суда, объявленном коллегией конституционного суда в среду.Таиландский телеканал Thai PBS ведет прямой репортаж из зала суда."Настоящим решением коллегия конституционного суда пятью голосами против четырех постановила считать ответчика, премьер-министра Сеттху Тхависина, недостойным занимать должность министра и премьер-министра правительства королевства Таиланд в связи с нарушением конституционной этики и утратой доверия", - говорится в решении суда.В мае 2024 года группа из сорока сенаторов Таиланда подала в конституционный суд заявление, в котором премьер-министр обвинялся в нарушении конституционной этики, которое выразилось в назначении во время перестановок в составе кабинета министров в апреле 2024 года на министерский пост Пхичита Чыанбана, бывшего адвоката, имевшего в прошлом судимость по статье "неуважение к суду" и отбывшего шестимесячный тюремный срок за попытку дать взятку в уголовном суде, где рассматривалось коррупционное дело в отношении экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата, заведенное в его отношении после свержения правительства Чинавата в результате военного переворота в сентябре 2006 года.
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таиланд, сеттха тхависин, в мире
Таиланд, Сеттха Тхависин, В мире
Суд в Таиланде освободил Сеттху Тхависина от должности премьера

Конституционный суд Таиланда уволил премьера за нарушение конституционной этики

© AP Photo / Wason WanichakornСеттха Тхависин
Сеттха Тхависин - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Сеттха Тхависин. Архивное фото
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БАНГКОК, 14 авг – РИА Новости. Конституционный суд Таиланда освободил премьер-министра страны Сеттху Тхависина от занимаемой должности за нарушение конституционной этики, говорится в решении суда, объявленном коллегией конституционного суда в среду.
Таиландский телеканал Thai PBS ведет прямой репортаж из зала суда.
«
"Настоящим решением коллегия конституционного суда пятью голосами против четырех постановила считать ответчика, премьер-министра Сеттху Тхависина, недостойным занимать должность министра и премьер-министра правительства королевства Таиланд в связи с нарушением конституционной этики и утратой доверия", - говорится в решении суда.
В мае 2024 года группа из сорока сенаторов Таиланда подала в конституционный суд заявление, в котором премьер-министр обвинялся в нарушении конституционной этики, которое выразилось в назначении во время перестановок в составе кабинета министров в апреле 2024 года на министерский пост Пхичита Чыанбана, бывшего адвоката, имевшего в прошлом судимость по статье "неуважение к суду" и отбывшего шестимесячный тюремный срок за попытку дать взятку в уголовном суде, где рассматривалось коррупционное дело в отношении экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата, заведенное в его отношении после свержения правительства Чинавата в результате военного переворота в сентябре 2006 года.
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