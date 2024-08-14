https://ria.ru/20240814/tailand-1966116774.html

Суд в Таиланде освободил Сеттху Тхависина от должности премьера

Суд в Таиланде освободил Сеттху Тхависина от должности премьера - РИА Новости, 14.08.2024

Суд в Таиланде освободил Сеттху Тхависина от должности премьера

Конституционный суд Таиланда освободил премьер-министра страны Сеттху Тхависина от занимаемой должности за нарушение конституционной этики, говорится в решении... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T11:43

2024-08-14T11:43

2024-08-14T11:51

таиланд

сеттха тхависин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891505999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84373bc004c7952f299b40791497a344.jpg

БАНГКОК, 14 авг – РИА Новости. Конституционный суд Таиланда освободил премьер-министра страны Сеттху Тхависина от занимаемой должности за нарушение конституционной этики, говорится в решении суда, объявленном коллегией конституционного суда в среду.Таиландский телеканал Thai PBS ведет прямой репортаж из зала суда."Настоящим решением коллегия конституционного суда пятью голосами против четырех постановила считать ответчика, премьер-министра Сеттху Тхависина, недостойным занимать должность министра и премьер-министра правительства королевства Таиланд в связи с нарушением конституционной этики и утратой доверия", - говорится в решении суда.В мае 2024 года группа из сорока сенаторов Таиланда подала в конституционный суд заявление, в котором премьер-министр обвинялся в нарушении конституционной этики, которое выразилось в назначении во время перестановок в составе кабинета министров в апреле 2024 года на министерский пост Пхичита Чыанбана, бывшего адвоката, имевшего в прошлом судимость по статье "неуважение к суду" и отбывшего шестимесячный тюремный срок за попытку дать взятку в уголовном суде, где рассматривалось коррупционное дело в отношении экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата, заведенное в его отношении после свержения правительства Чинавата в результате военного переворота в сентябре 2006 года.

https://ria.ru/20230914/rossiya-1896396955.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, сеттха тхависин, в мире