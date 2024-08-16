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Чернышенко рассказал о создании молодежных лабораторий - РИА Новости, 16.08.2024
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10:44 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/chernyshenko-1966541845.html
Чернышенко рассказал о создании молодежных лабораторий
Чернышенко рассказал о создании молодежных лабораторий - РИА Новости, 16.08.2024
Чернышенко рассказал о создании молодежных лабораторий
Работа по созданию молодежных лабораторий перейдет в национальный проект "Молодежь и дети", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:44
2024-08-16T10:44
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Работа по созданию молодежных лабораторий перейдет в национальный проект "Молодежь и дети", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Ранее данная инициатива реализовалась в рамках нацпроекта "Наука и университеты". С 2018 по 2024 годы рабочими местами обеспечены более девяти тысяч исследователей, из них более шести тысяч — молодые ученые. "Вовлечение молодежи в сферу исследований и разработок играет ключевую роль для развития отечественной науки. Программа по созданию молодежных лабораторий показала свою эффективность. За шесть лет в 70 регионах нашей страны открыто 940 новых лабораторий. По поручению президента Владимира Путина работа по созданию молодежных лабораторий продолжится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", - сказал Чернышенко. В ряде открытых в этом году лабораторий завершаются ремонтные работы и закупка оборудования, в других - уже проводятся исследования, в том числе совместно с индустриальными партнерами.
https://ria.ru/20240806/natsproekt-1964381615.html
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Общество
Чернышенко рассказал о создании молодежных лабораторий

Чернышенко: молодежные лаборатории перейдут в нацпроект "Молодежь и дети"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Работа по созданию молодежных лабораторий перейдет в национальный проект "Молодежь и дети", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее данная инициатива реализовалась в рамках нацпроекта "Наука и университеты". С 2018 по 2024 годы рабочими местами обеспечены более девяти тысяч исследователей, из них более шести тысяч — молодые ученые.
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В нацпроект "Молодежи и дети" включат военно-патриотические мероприятия
6 августа, 12:59
"Вовлечение молодежи в сферу исследований и разработок играет ключевую роль для развития отечественной науки. Программа по созданию молодежных лабораторий показала свою эффективность. За шесть лет в 70 регионах нашей страны открыто 940 новых лабораторий. По поручению президента Владимира Путина работа по созданию молодежных лабораторий продолжится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", - сказал Чернышенко.
В ряде открытых в этом году лабораторий завершаются ремонтные работы и закупка оборудования, в других - уже проводятся исследования, в том числе совместно с индустриальными партнерами.
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