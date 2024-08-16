https://ria.ru/20240816/chernyshenko-1966541845.html

Чернышенко рассказал о создании молодежных лабораторий

Чернышенко рассказал о создании молодежных лабораторий - РИА Новости, 16.08.2024

Чернышенко рассказал о создании молодежных лабораторий

Работа по созданию молодежных лабораторий перейдет в национальный проект "Молодежь и дети", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:44

2024-08-16T10:44

2024-08-16T10:44

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Работа по созданию молодежных лабораторий перейдет в национальный проект "Молодежь и дети", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Ранее данная инициатива реализовалась в рамках нацпроекта "Наука и университеты". С 2018 по 2024 годы рабочими местами обеспечены более девяти тысяч исследователей, из них более шести тысяч — молодые ученые. "Вовлечение молодежи в сферу исследований и разработок играет ключевую роль для развития отечественной науки. Программа по созданию молодежных лабораторий показала свою эффективность. За шесть лет в 70 регионах нашей страны открыто 940 новых лабораторий. По поручению президента Владимира Путина работа по созданию молодежных лабораторий продолжится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", - сказал Чернышенко. В ряде открытых в этом году лабораторий завершаются ремонтные работы и закупка оборудования, в других - уже проводятся исследования, в том числе совместно с индустриальными партнерами.

https://ria.ru/20240806/natsproekt-1964381615.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954280273.html

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Дарья Буймова

россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество