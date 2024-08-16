Чернышенко рассказал о создании молодежных лабораторий
Чернышенко: молодежные лаборатории перейдут в нацпроект "Молодежь и дети"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Работа по созданию молодежных лабораторий перейдет в национальный проект "Молодежь и дети", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее данная инициатива реализовалась в рамках нацпроекта "Наука и университеты". С 2018 по 2024 годы рабочими местами обеспечены более девяти тысяч исследователей, из них более шести тысяч — молодые ученые.
"Вовлечение молодежи в сферу исследований и разработок играет ключевую роль для развития отечественной науки. Программа по созданию молодежных лабораторий показала свою эффективность. За шесть лет в 70 регионах нашей страны открыто 940 новых лабораторий. По поручению президента Владимира Путина работа по созданию молодежных лабораторий продолжится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", - сказал Чернышенко.
В ряде открытых в этом году лабораторий завершаются ремонтные работы и закупка оборудования, в других - уже проводятся исследования, в том числе совместно с индустриальными партнерами.
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