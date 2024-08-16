https://ria.ru/20240816/chast-1966575214.html
Большую часть Владивостока подключили к электричеству
Большую часть Владивостока подключили к электричеству - РИА Новости, 16.08.2024
Большую часть Владивостока подключили к электричеству
Большая часть Владивостока подключена к электричеству, аварийные бригады ликвидируют точечные отключения, сообщили власти региона в Telegram-канале... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:58
2024-08-16T12:58
2024-08-16T12:58
происшествия
владивосток
приморский край
масштабное отключение света в приморье
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Большая часть Владивостока подключена к электричеству, аварийные бригады ликвидируют точечные отключения, сообщили власти региона в Telegram-канале правительства. Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. "Большая часть Владивостока подключена. Сейчас аварийные бригады ВПЭС ликвидируют точечные отключения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240816/rzhd-1966558770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, масштабное отключение света в приморье
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Масштабное отключение света в Приморье
Большую часть Владивостока подключили к электричеству
Власти: большую часть Владивостока подключили к электричеству
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Большая часть Владивостока подключена к электричеству, аварийные бригады ликвидируют точечные отключения, сообщили власти региона в Telegram-канале правительства.
Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС.
"Большая часть Владивостока подключена. Сейчас аварийные бригады ВПЭС ликвидируют точечные отключения", - говорится в сообщении.