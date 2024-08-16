https://ria.ru/20240816/chast-1966575214.html

Большую часть Владивостока подключили к электричеству

Большую часть Владивостока подключили к электричеству - РИА Новости, 16.08.2024

Большую часть Владивостока подключили к электричеству

Большая часть Владивостока подключена к электричеству, аварийные бригады ликвидируют точечные отключения, сообщили власти региона в Telegram-канале... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:58

2024-08-16T12:58

2024-08-16T12:58

происшествия

владивосток

приморский край

масштабное отключение света в приморье

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Большая часть Владивостока подключена к электричеству, аварийные бригады ликвидируют точечные отключения, сообщили власти региона в Telegram-канале правительства. Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. "Большая часть Владивостока подключена. Сейчас аварийные бригады ВПЭС ликвидируют точечные отключения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240816/rzhd-1966558770.html

владивосток

приморский край

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, владивосток, приморский край, масштабное отключение света в приморье