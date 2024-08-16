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Большую часть Владивостока подключили к электричеству - РИА Новости, 16.08.2024
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12:58 16.08.2024
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Большую часть Владивостока подключили к электричеству
Большую часть Владивостока подключили к электричеству - РИА Новости, 16.08.2024
Большую часть Владивостока подключили к электричеству
Большая часть Владивостока подключена к электричеству, аварийные бригады ликвидируют точечные отключения, сообщили власти региона в Telegram-канале... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:58
2024-08-16T12:58
происшествия
владивосток
приморский край
масштабное отключение света в приморье
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Большая часть Владивостока подключена к электричеству, аварийные бригады ликвидируют точечные отключения, сообщили власти региона в Telegram-канале правительства. Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. "Большая часть Владивостока подключена. Сейчас аварийные бригады ВПЭС ликвидируют точечные отключения", - говорится в сообщении.
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происшествия, владивосток, приморский край, масштабное отключение света в приморье
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Масштабное отключение света в Приморье
Большую часть Владивостока подключили к электричеству

Власти: большую часть Владивостока подключили к электричеству

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке
Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Большая часть Владивостока подключена к электричеству, аварийные бригады ликвидируют точечные отключения, сообщили власти региона в Telegram-канале правительства.
Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС.
"Большая часть Владивостока подключена. Сейчас аварийные бригады ВПЭС ликвидируют точечные отключения", - говорится в сообщении.
Поезд - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайМасштабное отключение света в Приморье
 
 
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