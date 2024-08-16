https://ria.ru/20240816/bundestag-1966595837.html

В бундестаге прокомментировали нападение ВСУ на Курскую область

В бундестаге прокомментировали нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024

В бундестаге прокомментировали нападение ВСУ на Курскую область

Использование ВСУ немецкой техники в ходе террористического нападения на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, говорит о том, что правящая в ФРГ... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:06

2024-08-16T14:06

2024-08-16T14:06

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николай патрушев

сергей нечаев (дипломат)

вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Использование ВСУ немецкой техники в ходе террористического нападения на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, говорит о том, что правящая в ФРГ коалиция забыла историю, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Левые" Зерен Пелльманн. "На мой взгляд, нападение на Курский регион - это бесполезная с военной точки зрения авантюра, которая лишь бессмысленно продлит войну на Украине и сделает еще больше мирных жителей её жертвами", - подчеркнул он. По словам политика, есть основания полагать, что целью ВСУ был захват Курской АЭС для "торпедирования" усилий по проведению мирных переговоров. "Тот факт, что при этом были использованы немецкие танки (в немецком языке БМП тоже обозначаются, как танки - ред.), трагичен и свидетельствует о безответственной и антиисторической политике светофора (коалиция по цветам партий - ред.), которая всё глубже затягивает Германию в трясину войны. Нам наконец-то нужна дипломатия вместо поставок оружия", - добавил Пелльманн. Ранее немецкое правительство на запрос РИА Новости заявило, что не располагает собственными данными о применении ВСУ произведенного и поставленного Германией оружия в Курской области во время украинского нападения, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией. В то же время в ряде немецких СМИ обратили внимание на видео с мест событий, подтверждающих применение ВСУ немецкой техники. Как заявил ранее помощник президента РФ Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов". А по словам посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/oon-1965910132.html

https://ria.ru/20240809/germaniya-1965145695.html

https://ria.ru/20240809/zapad-1965208846.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, россия, курская область, германия, владимир путин, николай патрушев, сергей нечаев (дипломат), вооруженные силы украины, нато, курская аэс