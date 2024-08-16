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Келин: британских политиков, выступающих за диалог с Россией, критикуют - РИА Новости, 16.08.2024
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08:57 16.08.2024 (обновлено: 12:24 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/britaniya-1966526564.html
Келин: британских политиков, выступающих за диалог с Россией, критикуют
Келин: британских политиков, выступающих за диалог с Россией, критикуют - РИА Новости, 16.08.2024
Келин: британских политиков, выступающих за диалог с Россией, критикуют
Британских политиков, выступающих за диалог с Россией, немного, их подвергают сильной критике и пытаются скомпрометировать, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T08:57
2024-08-16T12:24
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Британских политиков, выступающих за диалог с Россией, немного, их подвергают сильной критике и пытаются скомпрометировать, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. В июне лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. После этого на него обрушилась критика, его стали обвинять в пророссийской позиции и связях с Москвой. До этого политик также неоднократно призывал к переговорам с РФ по Украине. "Высказывающих здравые идеи британцев мы знаем, но их здесь мало. И в условиях сохраняющегося в местном истеблишменте антироссийского консенсуса им трудно транслировать и отстаивать свою точку зрения… Тех, кто отваживается выступать с таких позиций, подвергают разгромной критике, очерняют в СМИ, пытаются скомпрометировать", - рассказал глава российской дипмиссии. Посол обратил внимание на то, что зачастую такие политики всего лишь призывают к диалогу с Москвой, в том числе ради пользы самой Британии. Они не высказывают поддержку России, однако всё равно сталкиваются с осуждением, отметил дипломат. "Об объективности речи нет. Это подтверждение циничности западных политиков, якобы желающих мира, а на практике делающих все для усугубления кризиса, действующих в политических интересах, а не на благо своего и тем более украинского народов", - добавил Келин.
https://ria.ru/20240622/sunak-1954720469.html
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в мире, россия, украина, москва, андрей келин, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Андрей Келин, НАТО
Келин: британских политиков, выступающих за диалог с Россией, критикуют

Келин: в Британии выступающие за диалог с Россией хотят скомпрометировать

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Британских политиков, выступающих за диалог с Россией, немного, их подвергают сильной критике и пытаются скомпрометировать, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В июне лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. После этого на него обрушилась критика, его стали обвинять в пророссийской позиции и связях с Москвой. До этого политик также неоднократно призывал к переговорам с РФ по Украине.
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"Высказывающих здравые идеи британцев мы знаем, но их здесь мало. И в условиях сохраняющегося в местном истеблишменте антироссийского консенсуса им трудно транслировать и отстаивать свою точку зрения… Тех, кто отваживается выступать с таких позиций, подвергают разгромной критике, очерняют в СМИ, пытаются скомпрометировать", - рассказал глава российской дипмиссии.
Посол обратил внимание на то, что зачастую такие политики всего лишь призывают к диалогу с Москвой, в том числе ради пользы самой Британии. Они не высказывают поддержку России, однако всё равно сталкиваются с осуждением, отметил дипломат.
"Об объективности речи нет. Это подтверждение циничности западных политиков, якобы желающих мира, а на практике делающих все для усугубления кризиса, действующих в политических интересах, а не на благо своего и тем более украинского народов", - добавил Келин.
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