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Помощь Украине ляжет бременем на британскую казну, заявил российский посол - РИА Новости, 16.08.2024
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07:54 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/britaniya-1966522435.html
Помощь Украине ляжет бременем на британскую казну, заявил российский посол
Помощь Украине ляжет бременем на британскую казну, заявил российский посол - РИА Новости, 16.08.2024
Помощь Украине ляжет бременем на британскую казну, заявил российский посол
Планы нового правительства Великобритании продолжать оказывать Украине многомиллиардную помощь лягут бременем на британскую казну и налогоплательщиков на фоне... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:54
2024-08-16T07:54
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Планы нового правительства Великобритании продолжать оказывать Украине многомиллиардную помощь лягут бременем на британскую казну и налогоплательщиков на фоне большой "дыры" в бюджете и кризиса в экономике, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Ранее новая глава британского минфина Рэйчел Ривз заявила, что экономика страны находится в худшем состоянии со Второй мировой войны. Позднее она сообщила о "дыре" в бюджете на сумму в 22 миллиарда фунтов, якобы оставленной консерваторами. Несмотря на это, лейбористы вслед за предшественниками пообещали ежегодно выделять три миллиарда фунтов на военную поддержку Киева. "Эти планы выглядят тяжелой нагрузкой на британский госбюджет и налогоплательщиков на фоне кризисных явлений в экономике. К тому же в прессе появляется все больше сообщений о том, что консерваторы оставили лейбористам огромную дыру в госбюджете", - заявил Келин. Посол напомнил, что помимо обещанных ежегодных трёх миллиардов Британия подписала с Украиной соглашение, которое предусматривает предоставление Киеву займов на общую сумму до 3,5 миллиарда фунтов на закупки продукции военного назначения у британских компаний ВПК. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947815125.html
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в мире, цены на нефть, украина, россия, великобритания, андрей келин, сергей лавров, нато
В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, Великобритания, Андрей Келин, Сергей Лавров, НАТО
Помощь Украине ляжет бременем на британскую казну, заявил российский посол

Посол Келин: планы помощи Киеву лягут бременем на британских налогоплательщиков

© Flickr / Cardinal Canary Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге
Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Flickr / Cardinal Canary
Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Планы нового правительства Великобритании продолжать оказывать Украине многомиллиардную помощь лягут бременем на британскую казну и налогоплательщиков на фоне большой "дыры" в бюджете и кризиса в экономике, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Ранее новая глава британского минфина Рэйчел Ривз заявила, что экономика страны находится в худшем состоянии со Второй мировой войны. Позднее она сообщила о "дыре" в бюджете на сумму в 22 миллиарда фунтов, якобы оставленной консерваторами. Несмотря на это, лейбористы вслед за предшественниками пообещали ежегодно выделять три миллиарда фунтов на военную поддержку Киева.
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"Эти планы выглядят тяжелой нагрузкой на британский госбюджет и налогоплательщиков на фоне кризисных явлений в экономике. К тому же в прессе появляется все больше сообщений о том, что консерваторы оставили лейбористам огромную дыру в госбюджете", - заявил Келин.
Посол напомнил, что помимо обещанных ежегодных трёх миллиардов Британия подписала с Украиной соглашение, которое предусматривает предоставление Киеву займов на общую сумму до 3,5 миллиарда фунтов на закупки продукции военного назначения у британских компаний ВПК.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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