https://ria.ru/20240816/britaniya-1966516147.html

Посол оценил контакты Москвы и Лондона после прихода к власти лейбористов

Посол оценил контакты Москвы и Лондона после прихода к власти лейбористов - РИА Новости, 16.08.2024

Посол оценил контакты Москвы и Лондона после прихода к власти лейбористов

Взаимодействие Москвы с Лондоном после прихода к власти Лейбористской партии продолжает сводиться только к нечастым контактам с британским МИД, заявил в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T05:41

2024-08-16T05:41

2024-08-16T05:41

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Взаимодействие Москвы с Лондоном после прихода к власти Лейбористской партии продолжает сводиться только к нечастым контактам с британским МИД, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Всеобщие выборы прошли в Британии 4 июля. По их итогам лейбористы получили абсолютное большинство в парламенте и сместили правящих ранее консерваторов. "На фоне спровоцированного британским правительством кризиса в двусторонних отношениях взаимодействие с властями Соединенного Королевства у нас в основном сведено к контактам с Форин-офисом. Так было при консерваторах, так продолжается и при лейбористах", - заявил российский дипломат. Посол отметил, что такие беседы проходят нечасто и лишь иногда имеют политический характер. По большей части они касаются деятельности дипломатических и консульских миссий России и Британии в нынешних условиях, рассказал Келин. В апреле глава российской дипмиссии заявил, что враждебность Британии по отношению к России сохранится и в случае прихода к власти Лейбористской партии.

https://ria.ru/20240815/britaniya-1966308825.html

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лондон, россия, москва, андрей келин, в мире