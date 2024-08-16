https://ria.ru/20240816/britaniya-1966516147.html
Посол оценил контакты Москвы и Лондона после прихода к власти лейбористов
Посол оценил контакты Москвы и Лондона после прихода к власти лейбористов - РИА Новости, 16.08.2024
Посол оценил контакты Москвы и Лондона после прихода к власти лейбористов
Взаимодействие Москвы с Лондоном после прихода к власти Лейбористской партии продолжает сводиться только к нечастым контактам с британским МИД, заявил в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T05:41
2024-08-16T05:41
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Взаимодействие Москвы с Лондоном после прихода к власти Лейбористской партии продолжает сводиться только к нечастым контактам с британским МИД, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Всеобщие выборы прошли в Британии 4 июля. По их итогам лейбористы получили абсолютное большинство в парламенте и сместили правящих ранее консерваторов. "На фоне спровоцированного британским правительством кризиса в двусторонних отношениях взаимодействие с властями Соединенного Королевства у нас в основном сведено к контактам с Форин-офисом. Так было при консерваторах, так продолжается и при лейбористах", - заявил российский дипломат. Посол отметил, что такие беседы проходят нечасто и лишь иногда имеют политический характер. По большей части они касаются деятельности дипломатических и консульских миссий России и Британии в нынешних условиях, рассказал Келин. В апреле глава российской дипмиссии заявил, что враждебность Британии по отношению к России сохранится и в случае прихода к власти Лейбористской партии.
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лондон, россия, москва, андрей келин, в мире
Лондон, Россия, Москва, Андрей Келин, В мире
Посол оценил контакты Москвы и Лондона после прихода к власти лейбористов
Посол в Британии: взаимодействие Москвы и Лондона сводится к контактам с МИД
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Взаимодействие Москвы с Лондоном после прихода к власти Лейбористской партии продолжает сводиться только к нечастым контактам с британским МИД, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Всеобщие выборы прошли в Британии 4 июля. По их итогам лейбористы получили абсолютное большинство в парламенте и сместили правящих ранее консерваторов.
"На фоне спровоцированного британским правительством кризиса в двусторонних отношениях взаимодействие с властями Соединенного Королевства у нас в основном сведено к контактам с Форин-офисом. Так было при консерваторах, так продолжается и при лейбористах", - заявил российский дипломат.
Посол отметил, что такие беседы проходят нечасто и лишь иногда имеют политический характер. По большей части они касаются деятельности дипломатических и консульских миссий России и Британии в нынешних условиях, рассказал Келин.
В апреле глава российской дипмиссии заявил, что враждебность Британии по отношению к России сохранится и в случае прихода к власти Лейбористской партии.