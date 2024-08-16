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Посол в Британии оценил готовность новых властей к диалогу с Россией - РИА Новости, 16.08.2024
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03:34 16.08.2024 (обновлено: 03:38 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/britaniya-1966512642.html
Посол в Британии оценил готовность новых властей к диалогу с Россией
Посол в Британии оценил готовность новых властей к диалогу с Россией - РИА Новости, 16.08.2024
Посол в Британии оценил готовность новых властей к диалогу с Россией
Пришедшие к власти в Британии лейбористы повторяют антироссийскую риторику своих предшественников, они не готовы к содержательному диалогу с Москвой, заявил в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T03:34
2024-08-16T03:38
россия
лондон
андрей келин
в мире
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Пришедшие к власти в Британии лейбористы повторяют антироссийскую риторику своих предшественников, они не готовы к содержательному диалогу с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин."Судя по риторике, повторяющей антироссийские установки консерваторов, лейбористы к содержательному диалогу не готовы", - заявил посол.При этом, по словам Келина, в Лондоне едва ли строят иллюзии, что ключевые проблемы можно будет решить без участия России. Однако на уровне политического руководства это никак не проявляется, добавил дипломат.В апреле глава российской дипмиссии заявил, что враждебность Британии по отношению к России сохранится и в случае прихода к власти Лейбористской партии.Всеобщие выборы прошли в Британии 4 июля. По их итогам лейбористы получили абсолютное большинство в парламенте и сместили правящих ранее консерваторов.
https://ria.ru/20240814/britaniya-1966076541.html
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россия, лондон, андрей келин, в мире
Россия, Лондон, Андрей Келин, В мире
Посол в Британии оценил готовность новых властей к диалогу с Россией

Посол в Британии Келин: пришедшие к власти лейбористы не готовы к диалогу с РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании и ЕС
Флаги Великобритании и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Пришедшие к власти в Британии лейбористы повторяют антироссийскую риторику своих предшественников, они не готовы к содержательному диалогу с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Судя по риторике, повторяющей антироссийские установки консерваторов, лейбористы к содержательному диалогу не готовы", - заявил посол.
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При этом, по словам Келина, в Лондоне едва ли строят иллюзии, что ключевые проблемы можно будет решить без участия России. Однако на уровне политического руководства это никак не проявляется, добавил дипломат.
В апреле глава российской дипмиссии заявил, что враждебность Британии по отношению к России сохранится и в случае прихода к власти Лейбористской партии.
Всеобщие выборы прошли в Британии 4 июля. По их итогам лейбористы получили абсолютное большинство в парламенте и сместили правящих ранее консерваторов.
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