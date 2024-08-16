Рейтинг@Mail.ru
Инструктор рассказал о подготовке операторов БПЛА для саперных групп - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/bpl-1966530854.html
Инструктор рассказал о подготовке операторов БПЛА для саперных групп
Инструктор рассказал о подготовке операторов БПЛА для саперных групп - РИА Новости, 16.08.2024
Инструктор рассказал о подготовке операторов БПЛА для саперных групп
Операторов БПЛА для выполнения задач в составе группы саперов Вооруженных сил России готовят на запорожском направлении, рассказал РИА Новости инструктор,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T09:33
2024-08-16T09:33
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962930813_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_cc45ddb39d5ca389a0a4d43f2fea862e.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Операторов БПЛА для выполнения задач в составе группы саперов Вооруженных сил России готовят на запорожском направлении, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской области с позывным "Рубин". "Мы подстраиваемся под изменения хода выполнения задач по разминированию и приняли решение об обучении операторов БПЛА и включении в состав группы разминирования операторов БПЛА с целью до разведки определенных объектов", - сказал он. По его словам, с помощью дрона можно осмотреть труднодоступные участки, оценить особо опасные объекты, например, сбросы с вражеских БПЛА. "В каждой группе разминирования готовится специалист, который обучен и в состоянии выполнить поставленную задачу", - добавил "Рубин".
https://ria.ru/20240813/reb-1965961580.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962930813_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_2482cad4fa6fa983fde5e586b1521644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область
Инструктор рассказал о подготовке операторов БПЛА для саперных групп

На Запорожском направлении в составе группы саперов готовят операторов БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Операторов БПЛА для выполнения задач в составе группы саперов Вооруженных сил России готовят на запорожском направлении, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской области с позывным "Рубин".
«
"Мы подстраиваемся под изменения хода выполнения задач по разминированию и приняли решение об обучении операторов БПЛА и включении в состав группы разминирования операторов БПЛА с целью до разведки определенных объектов", - сказал он.
По его словам, с помощью дрона можно осмотреть труднодоступные участки, оценить особо опасные объекты, например, сбросы с вражеских БПЛА.
"В каждой группе разминирования готовится специалист, который обучен и в состоянии выполнить поставленную задачу", - добавил "Рубин".
Кадр видео применения дрона Князь Вандал Новгородский в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В Курской области заработал дрон "Князь Вандал Новгородский"
13 августа, 16:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала