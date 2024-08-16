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Инструктор рассказал о подготовке операторов БПЛА для саперных групп
Инструктор рассказал о подготовке операторов БПЛА для саперных групп - РИА Новости, 16.08.2024
Инструктор рассказал о подготовке операторов БПЛА для саперных групп
Операторов БПЛА для выполнения задач в составе группы саперов Вооруженных сил России готовят на запорожском направлении, рассказал РИА Новости инструктор,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T09:33
2024-08-16T09:33
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Операторов БПЛА для выполнения задач в составе группы саперов Вооруженных сил России готовят на запорожском направлении, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской области с позывным "Рубин". "Мы подстраиваемся под изменения хода выполнения задач по разминированию и приняли решение об обучении операторов БПЛА и включении в состав группы разминирования операторов БПЛА с целью до разведки определенных объектов", - сказал он. По его словам, с помощью дрона можно осмотреть труднодоступные участки, оценить особо опасные объекты, например, сбросы с вражеских БПЛА. "В каждой группе разминирования готовится специалист, который обучен и в состоянии выполнить поставленную задачу", - добавил "Рубин".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область
Инструктор рассказал о подготовке операторов БПЛА для саперных групп
На Запорожском направлении в составе группы саперов готовят операторов БПЛА
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Операторов БПЛА для выполнения задач в составе группы саперов Вооруженных сил России готовят на запорожском направлении, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской области с позывным "Рубин".
«
"Мы подстраиваемся под изменения хода выполнения задач по разминированию и приняли решение об обучении операторов БПЛА и включении в состав группы разминирования операторов БПЛА с целью до разведки определенных объектов", - сказал он.
По его словам, с помощью дрона можно осмотреть труднодоступные участки, оценить особо опасные объекты, например, сбросы с вражеских БПЛА.
"В каждой группе разминирования готовится специалист, который обучен и в состоянии выполнить поставленную задачу", - добавил "Рубин".