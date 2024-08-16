https://ria.ru/20240816/bpl-1966530854.html

Инструктор рассказал о подготовке операторов БПЛА для саперных групп

Инструктор рассказал о подготовке операторов БПЛА для саперных групп - РИА Новости, 16.08.2024

Инструктор рассказал о подготовке операторов БПЛА для саперных групп

Операторов БПЛА для выполнения задач в составе группы саперов Вооруженных сил России готовят на запорожском направлении, рассказал РИА Новости инструктор,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:33

2024-08-16T09:33

2024-08-16T09:33

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962930813_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_cc45ddb39d5ca389a0a4d43f2fea862e.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Операторов БПЛА для выполнения задач в составе группы саперов Вооруженных сил России готовят на запорожском направлении, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской области с позывным "Рубин". "Мы подстраиваемся под изменения хода выполнения задач по разминированию и приняли решение об обучении операторов БПЛА и включении в состав группы разминирования операторов БПЛА с целью до разведки определенных объектов", - сказал он. По его словам, с помощью дрона можно осмотреть труднодоступные участки, оценить особо опасные объекты, например, сбросы с вражеских БПЛА. "В каждой группе разминирования готовится специалист, который обучен и в состоянии выполнить поставленную задачу", - добавил "Рубин".

https://ria.ru/20240813/reb-1965961580.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область