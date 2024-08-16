https://ria.ru/20240816/bouz-1966680892.html

"Идиотское решение". На Западе высказались о шаге Зеленского

"Идиотское решение". На Западе высказались о шаге Зеленского - РИА Новости, 16.08.2024

"Идиотское решение". На Западе высказались о шаге Зеленского

Нападение ВСУ на Курскую область отодвинуло перспективы проведения мирных переговоров, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:46

2024-08-16T19:46

2024-08-16T19:46

в мире

курская область

киев

россия

чей боуз

михаил подоляк

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область отодвинуло перспективы проведения мирных переговоров, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украинская атака на мирных курских граждан ужесточила отношение к Киеву в России. Это идиотское решение Зеленского и его кураторов из НАТО отодвинуло мирные переговоры дальше, чем когда-либо с начала конфликта", — написал он.Журналист категорически не согласился с заявлением советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что атака в Курской области может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой."Теперь русские не настроены разговаривать", — резюмировал Боуз.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240816/makgovern-1966634940.html

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курская область

киев

россия

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