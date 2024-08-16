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"Идиотское решение". На Западе высказались о шаге Зеленского
"Идиотское решение". На Западе высказались о шаге Зеленского - РИА Новости, 16.08.2024
"Идиотское решение". На Западе высказались о шаге Зеленского
Нападение ВСУ на Курскую область отодвинуло перспективы проведения мирных переговоров, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:46
2024-08-16T19:46
2024-08-16T19:46
в мире
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михаил подоляк
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область отодвинуло перспективы проведения мирных переговоров, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украинская атака на мирных курских граждан ужесточила отношение к Киеву в России. Это идиотское решение Зеленского и его кураторов из НАТО отодвинуло мирные переговоры дальше, чем когда-либо с начала конфликта", — написал он.Журналист категорически не согласился с заявлением советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что атака в Курской области может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой."Теперь русские не настроены разговаривать", — резюмировал Боуз.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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В мире, Курская область, Киев, Россия, Чей Боуз, Михаил Подоляк, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Идиотское решение". На Западе высказались о шаге Зеленского
Боуз: атака ВСУ на Курскую область уменьшает шансы на мирные переговоры