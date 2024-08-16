https://ria.ru/20240816/borrel-1966601697.html

В ЕС предложили ввести санкции против ряда членов правительства Израиля

В ЕС предложили ввести санкции против ряда членов правительства Израиля - РИА Новости, 16.08.2024

В ЕС предложили ввести санкции против ряда членов правительства Израиля

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X заявил, что намерен предложить ввести санкции против "пособников израильских поселенцев", включая ряд членов... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:24

2024-08-16T14:24

2024-08-16T14:24

в мире

израиль

западный берег реки иордан

жозеп боррель

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_0:38:3003:1727_1920x0_80_0_0_726fec3d1ddca841a6f9e0b802afa980.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X заявил, что намерен предложить ввести санкции против "пособников израильских поселенцев", включая ряд членов правительства Израиля. "Мы в ЕС осуждаем нападение поселенцев в Джите (палестинский населенный пункт на Западном берегу реки Иордан), направленное на запугивание палестинского гражданского населения. День за днем практически безнаказанно израильские поселенцы разжигают насилие на оккупированном Западном берегу, ставя под угрозу любые шансы на мир. Правительство Израиля должно немедленно прекратить эти неприемлемые действия. Я подтверждаю мое намерение выступить с предложением о санкциях ЕС против пособников израильских поселенцев, включая некоторых членов правительства Израиля", - написал Боррель. Ранее израильские поселенцы напали на деревню Джит на Западном берегу реки Иордан, по меньшей мере один ее житель погиб, многие получили ранения. Сообщается, что десятки нападавших поджигали дома и машины в деревне.

https://ria.ru/20240816/gaza-1966568237.html

израиль

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, западный берег реки иордан, жозеп боррель, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году