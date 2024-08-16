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В ЕС предложили ввести санкции против ряда членов правительства Израиля - РИА Новости, 16.08.2024
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14:24 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/borrel-1966601697.html
В ЕС предложили ввести санкции против ряда членов правительства Израиля
В ЕС предложили ввести санкции против ряда членов правительства Израиля - РИА Новости, 16.08.2024
В ЕС предложили ввести санкции против ряда членов правительства Израиля
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X заявил, что намерен предложить ввести санкции против "пособников израильских поселенцев", включая ряд членов... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:24
2024-08-16T14:24
в мире
израиль
западный берег реки иордан
жозеп боррель
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X заявил, что намерен предложить ввести санкции против "пособников израильских поселенцев", включая ряд членов правительства Израиля. "Мы в ЕС осуждаем нападение поселенцев в Джите (палестинский населенный пункт на Западном берегу реки Иордан), направленное на запугивание палестинского гражданского населения. День за днем практически безнаказанно израильские поселенцы разжигают насилие на оккупированном Западном берегу, ставя под угрозу любые шансы на мир. Правительство Израиля должно немедленно прекратить эти неприемлемые действия. Я подтверждаю мое намерение выступить с предложением о санкциях ЕС против пособников израильских поселенцев, включая некоторых членов правительства Израиля", - написал Боррель. Ранее израильские поселенцы напали на деревню Джит на Западном берегу реки Иордан, по меньшей мере один ее житель погиб, многие получили ранения. Сообщается, что десятки нападавших поджигали дома и машины в деревне.
https://ria.ru/20240816/gaza-1966568237.html
израиль
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, жозеп боррель, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Жозеп Боррель, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ЕС предложили ввести санкции против ряда членов правительства Израиля

Боррель предложил ввести санкции против "пособников израильских поселенцев"

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X заявил, что намерен предложить ввести санкции против "пособников израильских поселенцев", включая ряд членов правительства Израиля.
«
"Мы в ЕС осуждаем нападение поселенцев в Джите (палестинский населенный пункт на Западном берегу реки Иордан), направленное на запугивание палестинского гражданского населения. День за днем практически безнаказанно израильские поселенцы разжигают насилие на оккупированном Западном берегу, ставя под угрозу любые шансы на мир. Правительство Израиля должно немедленно прекратить эти неприемлемые действия. Я подтверждаю мое намерение выступить с предложением о санкциях ЕС против пособников израильских поселенцев, включая некоторых членов правительства Израиля", - написал Боррель.
Ранее израильские поселенцы напали на деревню Джит на Западном берегу реки Иордан, по меньшей мере один ее житель погиб, многие получили ранения. Сообщается, что десятки нападавших поджигали дома и машины в деревне.
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Вчера, 12:21
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданЖозеп БоррельЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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