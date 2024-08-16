https://ria.ru/20240816/bmp-1966542736.html

В Курской области российский боец сжег БМП-1 канистрой с бензином

В Курской области российский боец сжег БМП-1 канистрой с бензином - РИА Новости, 16.08.2024

В Курской области российский боец сжег БМП-1 канистрой с бензином

Российский боец сжег заглохшую украинскую БМП-1 обычной канистрой с бензином в одном из приграничных районов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:54

2024-08-16T10:54

2024-08-16T14:21

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

алексей смирнов (политик)

валерий герасимов

вооруженные силы украины

бмп-1

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ВОРОНЕЖ, 16 авг — РИА Новости. Российский боец сжег заглохшую украинскую БМП-1 обычной канистрой с бензином в одном из приграничных районов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Российский боец заметил заглохшую БМП-1 противника в одном из приграничных районов Курской области. Пока вэсэушники прятались по кустам, он воспользовался моментом — подъехал к БМП на ВАЗе и просто сжег ее обычной канистрой с бензином", — написал он. Глава региона надеется лично встретиться с "каждым героем", после того как противника выбьют из области. Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240816/britaniya-1966522435.html

https://ria.ru/20240816/vsu-1966541008.html

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Варвара Скокшина

курская область, россия, брянская область, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины, бмп-1, безопасность