Блинкен посетит Израиль 17 августа
Госдеп заявил, что Блинкен 17 августа посетить Израиль с визитом
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу должен прибыть в Израиль для продолжения дипломатических попыток с целью урегулирования конфликта в Газе, заявили в пятницу в госдепартаменте.
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"Госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Израиль 17 августа, чтобы продолжить интенсивные дипломатические усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников и задержанных посредством переходного предложения, представленного сегодня Соединенными Штатами при поддержке Египта и Катара", - следует из заявления госдепартамента.
Блинкен во время своего визита призовет все стороны конфликта избежать эскалации и любых других действий, которые могут помешать достижению соглашения, отметило ведомство.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.