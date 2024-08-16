https://ria.ru/20240816/blinken-1966690182.html

Блинкен посетит Израиль 17 августа

Блинкен посетит Израиль 17 августа - РИА Новости, 16.08.2024

Блинкен посетит Израиль 17 августа

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу должен прибыть в Израиль для продолжения дипломатических попыток с целью урегулирования конфликта в Газе, заявили в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:26

2024-08-16T20:26

2024-08-16T20:39

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу должен прибыть в Израиль для продолжения дипломатических попыток с целью урегулирования конфликта в Газе, заявили в пятницу в госдепартаменте."Госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Израиль 17 августа, чтобы продолжить интенсивные дипломатические усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников и задержанных посредством переходного предложения, представленного сегодня Соединенными Штатами при поддержке Египта и Катара", - следует из заявления госдепартамента.Блинкен во время своего визита призовет все стороны конфликта избежать эскалации и любых других действий, которые могут помешать достижению соглашения, отметило ведомство.В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.

https://ria.ru/20240816/khamas-1966682397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, государственный департамент сша