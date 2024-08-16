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Блинкен посетит Израиль 17 августа - РИА Новости, 16.08.2024
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20:26 16.08.2024 (обновлено: 20:39 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/blinken-1966690182.html
Блинкен посетит Израиль 17 августа
Блинкен посетит Израиль 17 августа - РИА Новости, 16.08.2024
Блинкен посетит Израиль 17 августа
Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу должен прибыть в Израиль для продолжения дипломатических попыток с целью урегулирования конфликта в Газе, заявили в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:26
2024-08-16T20:39
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу должен прибыть в Израиль для продолжения дипломатических попыток с целью урегулирования конфликта в Газе, заявили в пятницу в госдепартаменте."Госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Израиль 17 августа, чтобы продолжить интенсивные дипломатические усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников и задержанных посредством переходного предложения, представленного сегодня Соединенными Штатами при поддержке Египта и Катара", - следует из заявления госдепартамента.Блинкен во время своего визита призовет все стороны конфликта избежать эскалации и любых других действий, которые могут помешать достижению соглашения, отметило ведомство.В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240816/khamas-1966682397.html
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в мире, израиль, сша, государственный департамент сша
В мире, Израиль, США, Государственный департамент США
Блинкен посетит Израиль 17 августа

Госдеп заявил, что Блинкен 17 августа посетить Израиль с визитом

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу должен прибыть в Израиль для продолжения дипломатических попыток с целью урегулирования конфликта в Газе, заявили в пятницу в госдепартаменте.
«
"Госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Израиль 17 августа, чтобы продолжить интенсивные дипломатические усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников и задержанных посредством переходного предложения, представленного сегодня Соединенными Штатами при поддержке Египта и Катара", - следует из заявления госдепартамента.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В ХАМАС заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу"
Вчера, 19:34
Блинкен во время своего визита призовет все стороны конфликта избежать эскалации и любых других действий, которые могут помешать достижению соглашения, отметило ведомство.
В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда, заявил Байден
Вчера, 19:25
 
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