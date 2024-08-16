https://ria.ru/20240816/biznes-1966609935.html

Индикаторы риска повышают эффективность проверок бизнеса

Индикаторы риска повышают эффективность проверок бизнеса - РИА Новости, 16.08.2024

Индикаторы риска повышают эффективность проверок бизнеса

Наблюдается рост эффективности проверок бизнеса, которые проводятся на основании индикаторов риска, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:15

2024-08-16T17:15

2024-08-16T17:15

твой бизнес

поддержка бизнеса

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

дмитрий григоренко

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Наблюдается рост эффективности проверок бизнеса, которые проводятся на основании индикаторов риска, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.Эффективность проверок возрослаПроверки осуществляются в ходе реформирования контрольно-надзорной деятельности правительства, а ее упрощение соответствует целям и задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".В аппарате Григоренко сообщили, что доля проверок на основании индикаторов риска в общем объеме контрольно-надзорных мероприятий в первом полугодии 2024 года выросла более, чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В частности, надзорные органы с начала года провели более 8,5 тысяч таких проверок, а их эффективность составила 86%. Для сравнения: за аналогичный период в 2023 году было проведено более 3 тысяч проверок с эффективностью 76%.По поручению заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства и в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" Минэкономразвития России на регулярной основе проводит анализ эффективности индикаторов риска по всем видам контроля.Как распознать риск-индикаторыКак выглядят эти индикаторы? В качестве примера наиболее эффективного из них можно обратиться к практике Россельхознадзора. Один из наиболее бесспорных индикаторов - зарастание сорной растительностью земельного участка. Почти всегда на основании этого признака можно понять, что земельный участок не используется, а сельскохозяйственная деятельность на нем не ведется. С начала года, как свидетельствует статистика аппарата Григоренко, на основании этого индикатора было проведено более 1 тысячи проверок, в 96% из них – зафиксированы нарушения.Вывести на след нарушения могут и государственные информационные системы (ГИС). Например, Роструд в своей внеплановой работе руководствуется отсутствием в Федеральной государственной информационной системе учета результатов специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ) необходимых сведений о сотрудниках.С начала 2024 года индикатор у надзирающих органов "просигналил" по этому поводу 744 раза. Например, организация работает уже 12 месяцев, в штате более 50 застрахованных сотрудников, а сведения об оценке условий труда в системе еще не появились. Или есть рабочие места с опасными условиями труда, а учетная запись в ФГИС не обновлялась больше пяти лет. Эффективность такого индикатора по результатам проверок на сегодня составляет 85%.Больше всего индикаторов в работе у Роспотребнадзора – 40 наименований. Свой перечень контрольный орган активно расширяет на основе системы маркировки. Например, с помощью системы Государственной информационной системы маркировки товаров (ГИС МТ) контролер может выявить нелегальную продажу никотинсодержащей продукции. Как это можно увидеть? Очень просто. Если в ГИС МТ контролер видит, что по истечению календарного месяца на объекте продали табачную и никотинсодержащую продукцию на 50% меньше, чем в другом объекте торговли в пределах одного муниципального образования, то срабатывает индикатор риска нарушения обязательных требований. За первое полугодие 2024 года было произведено 377 таких проверок на основании именно этого индикатора, их эффективность составила 81%.Проверки без административной нагрузкиС начала года в арсенал контрольно-надзорных органов добавилось 44 новых индикатора. В общей сумме по всем видам контроля на сегодня в работе у инспекторов 456 индикаторов. Работа над расширением и совершенствованием этого перечня по разным видам контроля - в том числе в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" - продолжается на площадке Минэкономразвития. Планируется, что до конца года количество индикаторов, разрабатываемых по наиболее часто нарушаемым требованиям, увеличится до 500."Мы видим, что эффективность проверок на основании индикаторов риска растет. Задача риск-ориентированного контроля и надзора – с одной стороны обеспечить безопасность граждан и сохранность ресурсов государства, а с другой не перегружать отечественных предпринимателей и организации административной нагрузкой", – прокомментировал итоги полугодия Григоренко.По поручению президента России контрольно-надзорная деятельность в стране должна полностью перейти на этот подход.Подробнее о риск-индикатораха, перечне проверок и ином нормативном регулировании в различных бизнес-нишах можно узнать на платформе МСП.РФ или в центрах "Мой бизнес".

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https://ria.ru/20240808/franshiza-1964913660.html

https://ria.ru/20240808/gospodderzhka-1964889231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по труду и занятости (роструд), дмитрий григоренко