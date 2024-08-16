https://ria.ru/20240816/bespilotnik-1966580587.html
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 16.08.2024
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Российская ПВО днем в пятницу сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:20
2024-08-16T13:20
2024-08-16T13:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская ПВО днем в пятницу сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. "Шестнадцатого августа около 12.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966580019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Россия
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью