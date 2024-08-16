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Соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда, заявил Байден - РИА Новости, 16.08.2024
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19:25 16.08.2024 (обновлено: 19:32 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/bayden-1966680531.html
Соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда, заявил Байден
Соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда, заявил Байден - РИА Новости, 16.08.2024
Соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда, заявил Байден
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников "близко как никогда", но окончательная договоренность еще не достигнута, заявил в пятницу... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:25
2024-08-16T19:32
доха
в мире
сша
сектор газа
израиль
катар
египет
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников "близко как никогда", но окончательная договоренность еще не достигнута, заявил в пятницу президент США Джо Байден, комментируя прогресс на переговорах в Дохе."Одна из причин, почему я опоздал, заключается в том, что я разбирался с усилиями по прекращению огня на Ближнем Востоке. Мы ближе (к достижению соглашения - ред.), чем когда-либо, и я не хотел бы ничего сглазить... Но мы пока не достигли договоренности", - сказал Байден журналистам.В четверг и пятницу в катарской Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, отмечается, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240816/konflikt-1915630213.html
доха
сша
сектор газа
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катар
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доха, в мире, сша, сектор газа, израиль, катар, египет, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
Доха, В мире, США, Сектор Газа, Израиль, Катар, Египет, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда, заявил Байден

Байден: соглашение о прекращении огня в Газе близко, но еще не достигнуто

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников "близко как никогда", но окончательная договоренность еще не достигнута, заявил в пятницу президент США Джо Байден, комментируя прогресс на переговорах в Дохе.
"Одна из причин, почему я опоздал, заключается в том, что я разбирался с усилиями по прекращению огня на Ближнем Востоке. Мы ближе (к достижению соглашения - ред.), чем когда-либо, и я не хотел бы ничего сглазить... Но мы пока не достигли договоренности", - сказал Байден журналистам.
В четверг и пятницу в катарской Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, отмечается, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
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ДохаВ миреСШАСектор ГазаИзраильКатарЕгипетДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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