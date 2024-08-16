https://ria.ru/20240816/bayden-1966680531.html

Соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда, заявил Байден

Соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда, заявил Байден - РИА Новости, 16.08.2024

Соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда, заявил Байден

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников "близко как никогда", но окончательная договоренность еще не достигнута, заявил в пятницу... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:25

2024-08-16T19:25

2024-08-16T19:32

доха

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников "близко как никогда", но окончательная договоренность еще не достигнута, заявил в пятницу президент США Джо Байден, комментируя прогресс на переговорах в Дохе."Одна из причин, почему я опоздал, заключается в том, что я разбирался с усилиями по прекращению огня на Ближнем Востоке. Мы ближе (к достижению соглашения - ред.), чем когда-либо, и я не хотел бы ничего сглазить... Но мы пока не достигли договоренности", - сказал Байден журналистам.В четверг и пятницу в катарской Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, отмечается, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.

https://ria.ru/20240816/konflikt-1915630213.html

доха

сша

сектор газа

израиль

катар

египет

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