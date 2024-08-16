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СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника СВО
СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника СВО - РИА Новости, 16.08.2024
СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника СВО
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий мигранта против жительницы Амурской... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:58
2024-08-16T20:58
2024-08-16T21:37
происшествия
жилье
амурская область
россия
благовещенск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий мигранта против жительницы Амурской области, сообщили в Telegram-канале СК России. "Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с противоправными действиями мигранта в отношении жительницы Амурской области", — указали в ведомстве.В следственном управлении СК России по Амурской области организовали процессуальную проверку.В СМИ ранее сообщалось, что в Благовещенске приезжий из Средней Азии, работая таксистом, совершил противоправные действия против матери военнослужащего, находящегося в зоне СВО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, амурская область, россия, благовещенск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Амурская область, Россия, Благовещенск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника СВО
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на женщину в Приамурье