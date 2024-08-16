Рейтинг@Mail.ru
СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника СВО - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 16.08.2024 (обновлено: 21:37 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/bastrykin-1966694043.html
СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника СВО
СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника СВО - РИА Новости, 16.08.2024
СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника СВО
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий мигранта против жительницы Амурской... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:58
2024-08-16T21:37
происшествия
жилье
амурская область
россия
благовещенск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий мигранта против жительницы Амурской области, сообщили в Telegram-канале СК России. &quot;Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с противоправными действиями мигранта в отношении жительницы Амурской области&quot;, — указали в ведомстве.В следственном управлении СК России по Амурской области организовали процессуальную проверку.В СМИ ранее сообщалось, что в Благовещенске приезжий из Средней Азии, работая таксистом, совершил противоправные действия против матери военнослужащего, находящегося в зоне СВО.
https://ria.ru/20240808/saransk-1965047670.html
амурская область
россия
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, амурская область, россия, благовещенск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Амурская область, Россия, Благовещенск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника СВО

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на женщину в Приамурье

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий мигранта против жительницы Амурской области, сообщили в Telegram-канале СК России.
«

"Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с противоправными действиями мигранта в отношении жительницы Амурской области", — указали в ведомстве.

В следственном управлении СК России по Амурской области организовали процессуальную проверку.
В СМИ ранее сообщалось, что в Благовещенске приезжий из Средней Азии, работая таксистом, совершил противоправные действия против матери военнослужащего, находящегося в зоне СВО.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Саранске избили и ограбили бойца СВО
8 августа, 20:54
 
ПроисшествияЖильеАмурская областьРоссияБлаговещенскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала