https://ria.ru/20240816/bastrykin-1966694043.html

СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника СВО

СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника СВО - РИА Новости, 16.08.2024

СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника СВО

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий мигранта против жительницы Амурской... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:58

2024-08-16T20:58

2024-08-16T21:37

происшествия

жилье

амурская область

россия

благовещенск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий мигранта против жительницы Амурской области, сообщили в Telegram-канале СК России. "Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с противоправными действиями мигранта в отношении жительницы Амурской области", — указали в ведомстве.В следственном управлении СК России по Амурской области организовали процессуальную проверку.В СМИ ранее сообщалось, что в Благовещенске приезжий из Средней Азии, работая таксистом, совершил противоправные действия против матери военнослужащего, находящегося в зоне СВО.

https://ria.ru/20240808/saransk-1965047670.html

амурская область

россия

благовещенск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, амурская область, россия, благовещенск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)