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В Башкирии пенсионера затянуло в открытый затвор водохранилища
В Башкирии пенсионера затянуло в открытый затвор водохранилища - РИА Новости, 16.08.2024
В Башкирии пенсионера затянуло в открытый затвор водохранилища
Спасатели ищут пенсионера, которого затянуло в открытый затвор водохранилища в Башкирии, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:16
2024-08-16T11:16
2024-08-16T12:38
происшествия
мелеузовский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 16 авг - РИА Новости. Спасатели ищут пенсионера, которого затянуло в открытый затвор водохранилища в Башкирии, сообщает ГУМЧС по региону. "На Нугушском гидротехническом узле в Мелеузовском районе мужчину затянуло в открытый затвор. Сейчас на месте работают сотрудники ГИМС МЧС России, МВД и водолазы госкомитета РБ по ЧС. Ведутся поиски 71-летнего мужчины",- говорится в релизе. Предварительно, со слов очевидцев, он плавал вблизи затворов на территории водохранилища, где установлены запрещающие знаки. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240306/ogon-1931474819.html
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происшествия, мелеузовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мелеузовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии пенсионера затянуло в открытый затвор водохранилища
МЧС: в Башкирии ищут пенсионера, которого затянуло в затвор водохранилища