https://ria.ru/20240816/bashkirija-1966547250.html

В Башкирии пенсионера затянуло в открытый затвор водохранилища

В Башкирии пенсионера затянуло в открытый затвор водохранилища - РИА Новости, 16.08.2024

В Башкирии пенсионера затянуло в открытый затвор водохранилища

Спасатели ищут пенсионера, которого затянуло в открытый затвор водохранилища в Башкирии, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:16

2024-08-16T11:16

2024-08-16T12:38

происшествия

мелеузовский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 16 авг - РИА Новости. Спасатели ищут пенсионера, которого затянуло в открытый затвор водохранилища в Башкирии, сообщает ГУМЧС по региону. "На Нугушском гидротехническом узле в Мелеузовском районе мужчину затянуло в открытый затвор. Сейчас на месте работают сотрудники ГИМС МЧС России, МВД и водолазы госкомитета РБ по ЧС. Ведутся поиски 71-летнего мужчины",- говорится в релизе. Предварительно, со слов очевидцев, он плавал вблизи затворов на территории водохранилища, где установлены запрещающие знаки. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240306/ogon-1931474819.html

мелеузовский район

россия

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происшествия, мелеузовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)