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В подполье назвали кураторов планируемых ВСУ атак на ядерные объекты России - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 16.08.2024 (обновлено: 23:01 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/ataki-1966703627.html
В подполье назвали кураторов планируемых ВСУ атак на ядерные объекты России
В подполье назвали кураторов планируемых ВСУ атак на ядерные объекты России - РИА Новости, 16.08.2024
В подполье назвали кураторов планируемых ВСУ атак на ядерные объекты России
Планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:19
2024-08-16T23:01
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
запорожье
сергей лебедев
запорожская аэс
нато
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."По оперативным данным, которые подтверждают с разных сторон, бандеровцы в ближайшее время собираются провести ракетную атаку НАТОвским оружием на Курскую и Запорожскую атомные станции. Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям", - сказал он.По словам собеседника, "виноватыми сделают, конечно Россию".
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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожье, сергей лебедев, запорожская аэс, нато, киев, сумы
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожье, Сергей Лебедев, Запорожская АЭС, НАТО, Киев, Сумы
В подполье назвали кураторов планируемых ВСУ атак на ядерные объекты России

Лебедев: планируемую ВСУ атаку на ядерные объекты РФ курируют спецслужбы Запада

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"По оперативным данным, которые подтверждают с разных сторон, бандеровцы в ближайшее время собираются провести ракетную атаку НАТОвским оружием на Курскую и Запорожскую атомные станции. Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям", - сказал он.
По словам собеседника, "виноватыми сделают, конечно Россию".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреЗапорожьеСергей ЛебедевЗапорожская АЭСНАТОКиевСумы
 
 
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