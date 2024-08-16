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В подполье назвали кураторов планируемых ВСУ атак на ядерные объекты России
В подполье назвали кураторов планируемых ВСУ атак на ядерные объекты России - РИА Новости, 16.08.2024
В подполье назвали кураторов планируемых ВСУ атак на ядерные объекты России
Планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:19
2024-08-16T22:19
2024-08-16T23:01
специальная военная операция на украине
россия
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в мире
запорожье
сергей лебедев
запорожская аэс
нато
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."По оперативным данным, которые подтверждают с разных сторон, бандеровцы в ближайшее время собираются провести ракетную атаку НАТОвским оружием на Курскую и Запорожскую атомные станции. Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям", - сказал он.По словам собеседника, "виноватыми сделают, конечно Россию".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В подполье назвали кураторов планируемых ВСУ атак на ядерные объекты России
Лебедев: планируемую ВСУ атаку на ядерные объекты РФ курируют спецслужбы Запада