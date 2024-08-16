https://ria.ru/20240816/ataki-1966703627.html

В подполье назвали кураторов планируемых ВСУ атак на ядерные объекты России

В подполье назвали кураторов планируемых ВСУ атак на ядерные объекты России - РИА Новости, 16.08.2024

В подполье назвали кураторов планируемых ВСУ атак на ядерные объекты России

Планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:19

2024-08-16T22:19

2024-08-16T23:01

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

запорожье

сергей лебедев

запорожская аэс

нато

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."По оперативным данным, которые подтверждают с разных сторон, бандеровцы в ближайшее время собираются провести ракетную атаку НАТОвским оружием на Курскую и Запорожскую атомные станции. Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям", - сказал он.По словам собеседника, "виноватыми сделают, конечно Россию".

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожье, сергей лебедев, запорожская аэс, нато, киев, сумы