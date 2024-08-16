https://ria.ru/20240816/ataka-1966702253.html

ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе

ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе - РИА Новости, 16.08.2024

ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе

Украинские войска атаковали Петровский район Донецка с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:05

2024-08-16T22:05

2024-08-16T22:05

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Петровском районе пострадали два мирных жителя. По данным представительства, ВСУ с 19.50 по 21.30 выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины