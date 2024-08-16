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ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/ataka-1966702253.html
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе - РИА Новости, 16.08.2024
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали Петровский район Донецка с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:05
2024-08-16T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Петровском районе пострадали два мирных жителя. По данным представительства, ВСУ с 19.50 по 21.30 выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе

Представительство ДНР: ВСУ атаковали дроном-камикадзе Петровский район Донецка

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Петровском районе пострадали два мирных жителя.
По данным представительства, ВСУ с 19.50 по 21.30 выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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