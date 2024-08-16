https://ria.ru/20240816/ataka-1966702253.html
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе - РИА Новости, 16.08.2024
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали Петровский район Донецка с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:05
2024-08-16T22:05
2024-08-16T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Петровском районе пострадали два мирных жителя. По данным представительства, ВСУ с 19.50 по 21.30 выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе
Представительство ДНР: ВСУ атаковали дроном-камикадзе Петровский район Донецка