https://ria.ru/20240816/ataka-1966684286.html

ВСУ атаковали дронами еще два населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали дронами еще два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 16.08.2024

ВСУ атаковали дронами еще два населенных пункта в Белгородской области

Ещё два населённых пункта Белгородской области атакованы ВСУ с помощью беспилотников, повреждена ЛЭП, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:47

2024-08-16T19:47

2024-08-16T20:00

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ещё два населённых пункта Белгородской области атакованы ВСУ с помощью беспилотников, повреждена ЛЭП, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее в пятницу губернатор информировал, что город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. "Ещё два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших. Тремя дронами атаковано село Тишанка Волоконовского района. Есть повреждения на линии электропередачи. Жители нескольких улиц временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Губернатор также добавил, что в селе Байцуры Борисовского района пробита кровля частного дома после сброса взрывного устройства с беспилотника. Информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

белгородская область

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины