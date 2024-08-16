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ВСУ атаковали дронами еще два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 16.08.2024
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19:47 16.08.2024 (обновлено: 20:00 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/ataka-1966684286.html
ВСУ атаковали дронами еще два населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали дронами еще два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 16.08.2024
ВСУ атаковали дронами еще два населенных пункта в Белгородской области
Ещё два населённых пункта Белгородской области атакованы ВСУ с помощью беспилотников, повреждена ЛЭП, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:47
2024-08-16T20:00
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ещё два населённых пункта Белгородской области атакованы ВСУ с помощью беспилотников, повреждена ЛЭП, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее в пятницу губернатор информировал, что город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. "Ещё два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших. Тремя дронами атаковано село Тишанка Волоконовского района. Есть повреждения на линии электропередачи. Жители нескольких улиц временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Губернатор также добавил, что в селе Байцуры Борисовского района пробита кровля частного дома после сброса взрывного устройства с беспилотника. Информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали дронами еще два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали еще два населенных пункта в Белгородской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ещё два населённых пункта Белгородской области атакованы ВСУ с помощью беспилотников, повреждена ЛЭП, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее в пятницу губернатор информировал, что город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ.
«
"Ещё два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших. Тремя дронами атаковано село Тишанка Волоконовского района. Есть повреждения на линии электропередачи. Жители нескольких улиц временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор также добавил, что в селе Байцуры Борисовского района пробита кровля частного дома после сброса взрывного устройства с беспилотника. Информация о последствиях уточняется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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ПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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