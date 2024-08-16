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ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 16.08.2024 (обновлено: 15:10 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/ataka-1966601909.html
ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ
ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ
Российские военные отразили атаку штурмовой группы противника через государственную границу РФ, сообщило в пятницу российское министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:24
2024-08-16T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военные отразили атаку штурмовой группы противника через государственную границу РФ, сообщило в пятницу российское министерство обороны РФ."Отражена атака штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966580730.html
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Варвара Скокшина
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ

ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ с бронемашинами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военные отразили атаку штурмовой группы противника через государственную границу РФ, сообщило в пятницу российское министерство обороны РФ.
"Отражена атака штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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