https://ria.ru/20240816/ataka-1966601909.html
ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ
ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ
Российские военные отразили атаку штурмовой группы противника через государственную границу РФ, сообщило в пятницу российское министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:24
2024-08-16T14:24
2024-08-16T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военные отразили атаку штурмовой группы противника через государственную границу РФ, сообщило в пятницу российское министерство обороны РФ."Отражена атака штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966580730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ
ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ с бронемашинами