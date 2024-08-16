https://ria.ru/20240816/ataka-1966601909.html

ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ

ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

ВС России отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ

Российские военные отразили атаку штурмовой группы противника через государственную границу РФ, сообщило в пятницу российское министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:24

2024-08-16T14:24

2024-08-16T15:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329705_0:59:3101:1803_1920x0_80_0_0_46f377cc21481bf257b27312afca72dc.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военные отразили атаку штурмовой группы противника через государственную границу РФ, сообщило в пятницу российское министерство обороны РФ."Отражена атака штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966580730.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины