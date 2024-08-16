В США спрогнозировали, как закончится СВО после атаки ВСУ под Курском
Слебода: Москва не пойдет на переговоры с Киевом из-за атаки ВСУ под Курском
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРасчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева, а не переговорами, поскольку власти этой страны предприняли атаку в Курской области, заявил американский военный аналитик Марк Слебода в интервью журналистке Рейчел Блевинс.
"Этот конфликт не закончится переговорами. Все решится на поле боя, взятием Киева. <…> Нельзя вести переговоры с людьми, которые от отчаяния и поражений на фронтах атакуют мирное население и атомные электростанции", — отметил эксперт.
По мнению Слебоды, замысел Киева в Курской области полностью провалился. Если украинское руководство планировало получить какие-то политические очки с этой авантюры, оно сильно просчиталось.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.