https://ria.ru/20240816/asv-1966672879.html

АСВ предоставит отсрочку заемщикам из трех приграничных регионов

АСВ предоставит отсрочку заемщикам из трех приграничных регионов - РИА Новости, 16.08.2024

АСВ предоставит отсрочку заемщикам из трех приграничных регионов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставит отсрочку до полугода заемщикам ликвидируемых банков, живущим в Курской, Брянской и Белгородской областях,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T18:42

2024-08-16T18:42

2024-08-16T18:42

ипотека

белгородская область

курская область

агентство по страхованию вкладов

брянская область

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставит отсрочку до полугода заемщикам ликвидируемых банков, живущим в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщает агентство в своем Telegram-канале. "В связи с чрезвычайной ситуацией в Белгородской, Брянской и Курской областях государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) предоставляет льготный период по оплате кредитов для заемщиков ликвидируемых банков, проживающих на указанных территориях", - говорится в сообщении агентства. Льготный период, то есть отсрочку погашения платежей по кредиту, можно получить на срок до шести месяцев включительно, сообщает АСВ. Заемщику, как объясняет агентство, достаточно предоставить любой доступный в текущей ситуации документ, подтверждающий его проживание в жилом помещении, которое находится в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий его жизнедеятельности, утрату имущества. Срок подачи заявлений об установлении льготного периода – c 13 августа по 31 декабря 2024 года. "Подробнее узнать о льготном периоде можно на сайте АСВ в разделе "Для заемщиков ликвидируемых банков" и по телефону горячей линии 8 800 200-08-05", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20240813/tsb-1965892953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ипотека, белгородская область, курская область, агентство по страхованию вкладов, брянская область