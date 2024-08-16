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АСВ предоставит отсрочку заемщикам из трех приграничных регионов - РИА Новости, 16.08.2024
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18:42 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/asv-1966672879.html
АСВ предоставит отсрочку заемщикам из трех приграничных регионов
АСВ предоставит отсрочку заемщикам из трех приграничных регионов - РИА Новости, 16.08.2024
АСВ предоставит отсрочку заемщикам из трех приграничных регионов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставит отсрочку до полугода заемщикам ликвидируемых банков, живущим в Курской, Брянской и Белгородской областях,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:42
2024-08-16T18:42
ипотека
белгородская область
курская область
агентство по страхованию вкладов
брянская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставит отсрочку до полугода заемщикам ликвидируемых банков, живущим в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщает агентство в своем Telegram-канале. "В связи с чрезвычайной ситуацией в Белгородской, Брянской и Курской областях государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) предоставляет льготный период по оплате кредитов для заемщиков ликвидируемых банков, проживающих на указанных территориях", - говорится в сообщении агентства. Льготный период, то есть отсрочку погашения платежей по кредиту, можно получить на срок до шести месяцев включительно, сообщает АСВ. Заемщику, как объясняет агентство, достаточно предоставить любой доступный в текущей ситуации документ, подтверждающий его проживание в жилом помещении, которое находится в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий его жизнедеятельности, утрату имущества. Срок подачи заявлений об установлении льготного периода – c 13 августа по 31 декабря 2024 года. "Подробнее узнать о льготном периоде можно на сайте АСВ в разделе "Для заемщиков ликвидируемых банков" и по телефону горячей линии 8 800 200-08-05", - указывается в сообщении.
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ипотека, белгородская область, курская область, агентство по страхованию вкладов, брянская область
Ипотека, Белгородская область, Курская область, Агентство по страхованию вкладов, Брянская область
АСВ предоставит отсрочку заемщикам из трех приграничных регионов

АСВ предоставит отсрочку заемщикам из Курской, Брянской и Белгородской областей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАгентство по страхованию вкладов
Агентство по страхованию вкладов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставит отсрочку до полугода заемщикам ликвидируемых банков, живущим в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщает агентство в своем Telegram-канале.
«
"В связи с чрезвычайной ситуацией в Белгородской, Брянской и Курской областях государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) предоставляет льготный период по оплате кредитов для заемщиков ликвидируемых банков, проживающих на указанных территориях", - говорится в сообщении агентства.
Льготный период, то есть отсрочку погашения платежей по кредиту, можно получить на срок до шести месяцев включительно, сообщает АСВ.
Заемщику, как объясняет агентство, достаточно предоставить любой доступный в текущей ситуации документ, подтверждающий его проживание в жилом помещении, которое находится в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий его жизнедеятельности, утрату имущества. Срок подачи заявлений об установлении льготного периода – c 13 августа по 31 декабря 2024 года.
"Подробнее узнать о льготном периоде можно на сайте АСВ в разделе "Для заемщиков ликвидируемых банков" и по телефону горячей линии 8 800 200-08-05", - указывается в сообщении.
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ИпотекаБелгородская областьКурская областьАгентство по страхованию вкладовБрянская область
 
 
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