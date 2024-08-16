https://ria.ru/20240816/armiya-1966593085.html

Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе

Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе - РИА Новости, 16.08.2024

Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе

Армия России ежедневно продвигается вперед в Донбассе, заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:55

2024-08-16T13:55

2024-08-16T14:09

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Армия России ежедневно продвигается вперед в Донбассе, заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг в интервью, опубликованном на YouTube-канале Вооруженных сил Германии."Каждый день русским удается там продвигаться вперед, медленно, но верно", — отметил он.Фройдинг подчеркнул, что для ВСУ сложилась критическая ситуация на этом участке фронта. По оценке военного, взятие Россией под контроль Часова Яра даст ей существенные преимущества.Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. Накануне стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.

https://ria.ru/20240816/proschet-1966558141.html

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в мире, донбасс, россия, вооруженные силы украины