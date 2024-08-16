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Суд продлил арест настоятелю московского буддистского центра - РИА Новости, 16.08.2024
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16:57 16.08.2024
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Суд продлил арест настоятелю московского буддистского центра
Суд продлил арест настоятелю московского буддистского центра - РИА Новости, 16.08.2024
Суд продлил арест настоятелю московского буддистского центра
Преображенский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста настоятелю буддистского "Московского центра дзэн" по обвинению в распространении фейков о... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:57
2024-08-16T16:57
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста настоятелю буддистского "Московского центра дзэн" по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Преображенского районного суда города Москвы Васильеву Илье Владимировичу продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 20 октября", - рассказал собеседник агентства. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической, национальной, религиозной или иной ненависти). Арестовали его 22 июня. Как указано на странице "Московского центра дзэн" во "ВКонтакте", целью его деятельности является "объединение дзэн-буддистов столицы для совместной организации практик", поддержки буддистов, защиты "общего советского наследия" и пропаганды "отечественной буддистской культуры". Васильев значится в этом центре настоятелем.
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Россия, Москва, Происшествия
Суд продлил арест настоятелю московского буддистского центра

Суд продлил арест настоятелю буддистского "Московского центра дзэн" на 2 месяца

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста настоятелю буддистского "Московского центра дзэн" по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением Преображенского районного суда города Москвы Васильеву Илье Владимировичу продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 20 октября", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической, национальной, религиозной или иной ненависти). Арестовали его 22 июня.
Как указано на странице "Московского центра дзэн" во "ВКонтакте", целью его деятельности является "объединение дзэн-буддистов столицы для совместной организации практик", поддержки буддистов, защиты "общего советского наследия" и пропаганды "отечественной буддистской культуры". Васильев значится в этом центре настоятелем.
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