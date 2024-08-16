https://ria.ru/20240816/arest-1966642899.html

Суд продлил арест настоятелю московского буддистского центра

Суд продлил арест настоятелю московского буддистского центра - РИА Новости, 16.08.2024

Суд продлил арест настоятелю московского буддистского центра

Преображенский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста настоятелю буддистского "Московского центра дзэн" по обвинению в распространении фейков о... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:57

2024-08-16T16:57

2024-08-16T16:57

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста настоятелю буддистского "Московского центра дзэн" по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Преображенского районного суда города Москвы Васильеву Илье Владимировичу продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 20 октября", - рассказал собеседник агентства. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической, национальной, религиозной или иной ненависти). Арестовали его 22 июня. Как указано на странице "Московского центра дзэн" во "ВКонтакте", целью его деятельности является "объединение дзэн-буддистов столицы для совместной организации практик", поддержки буддистов, защиты "общего советского наследия" и пропаганды "отечественной буддистской культуры". Васильев значится в этом центре настоятелем.

https://ria.ru/20240122/sud-1922747963.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, происшествия