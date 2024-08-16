https://ria.ru/20240816/arest-1966642899.html
Суд продлил арест настоятелю московского буддистского центра
Суд продлил арест настоятелю московского буддистского центра - РИА Новости, 16.08.2024
Суд продлил арест настоятелю московского буддистского центра
Преображенский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста настоятелю буддистского "Московского центра дзэн" по обвинению в распространении фейков о... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:57
2024-08-16T16:57
2024-08-16T16:57
россия
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста настоятелю буддистского "Московского центра дзэн" по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Преображенского районного суда города Москвы Васильеву Илье Владимировичу продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 20 октября", - рассказал собеседник агентства. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической, национальной, религиозной или иной ненависти). Арестовали его 22 июня. Как указано на странице "Московского центра дзэн" во "ВКонтакте", целью его деятельности является "объединение дзэн-буддистов столицы для совместной организации практик", поддержки буддистов, защиты "общего советского наследия" и пропаганды "отечественной буддистской культуры". Васильев значится в этом центре настоятелем.
https://ria.ru/20240122/sud-1922747963.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Суд продлил арест настоятелю московского буддистского центра
Суд продлил арест настоятелю буддистского "Московского центра дзэн" на 2 месяца
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста настоятелю буддистского "Московского центра дзэн" по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением Преображенского районного суда города Москвы Васильеву Илье Владимировичу продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 20 октября", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической, национальной, религиозной или иной ненависти). Арестовали его 22 июня.
Как указано на странице "Московского центра дзэн" во "ВКонтакте", целью его деятельности является "объединение дзэн-буддистов столицы для совместной организации практик", поддержки буддистов, защиты "общего советского наследия" и пропаганды "отечественной буддистской культуры". Васильев значится в этом центре настоятелем.