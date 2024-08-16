https://ria.ru/20240816/antonov-1966508902.html

Антонов объяснил "нулевую" реакцию в США на публикации о "Северных потоках"

Антонов объяснил "нулевую" реакцию в США на публикации о "Северных потоках" - РИА Новости, 16.08.2024

Антонов объяснил "нулевую" реакцию в США на публикации о "Северных потоках"

Отсутствие реакции американских чиновников на новые публикации в СМИ о подрыве "Северных потоков", по сути, означает "карт-бланш" на подобные акции в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T02:02

2024-08-16T02:02

2024-08-16T04:06

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Отсутствие реакции американских чиновников на новые публикации в СМИ о подрыве "Северных потоков", по сути, означает "карт-бланш" на подобные акции в дальнейшем, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в четверг отказался комментировать публикацию Wall Street Journal, касающуюся причастности Киева к диверсии на газопроводах "Северный поток" и роли США в этих операциях."Фактически речь идет о подспудной легитимизации терроризма, даже когда дело касается территории союзников. По сути, Америка дает "карт-бланш" на аналогичные преступления в будущем", — говорится в распространенном заявлении Антонова.По его словам, "отказ чиновников высказаться по резонансной теме — достаточно показателен". Антонов также выразил мнение, что власти США заняли выгодную для себя позицию стороннего наблюдателя, пытаясь "перебросить всю ответственность на своих украинских марионеток". При этом он отметил, что киевский режим "и шагу не сделает без отмашки из Вашингтона"."Со своей стороны будем добиваться определения реальных виновников подрыва и их наказания. Вместе с другими будем делать все, чтобы подобные злодеяния никогда не повторялись", — заверил дипломат.Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Газета утверждала, что ЦРУ требовало от Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, но Залужный его ослушался.Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240816/polyanskiy-1966506680.html

https://ria.ru/20240815/deripaska-1966338586.html

https://ria.ru/20240802/ssha-1963583539.html

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