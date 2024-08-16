https://ria.ru/20240816/alushta-1966537101.html

Алушта осталась без света

Алушта осталась без света - РИА Новости, 16.08.2024

Алушта осталась без света

Курортный город Алушта на южном берегу Крыма остался без электроснабжения, устранить аварию планируют в течение трех часов, сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:14

2024-08-16T10:14

2024-08-16T10:35

происшествия

алушта

крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Курортный город Алушта на южном берегу Крыма остался без электроснабжения, устранить аварию планируют в течение трех часов, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". "Аварийное отключение. Населенные пункты: Алушта, с. Лазурное, с. Виноградное", - говорится в сообщении. Аварийная бригада планирует восстановить электроснабжение в течение трех часов.

https://ria.ru/20240812/manturov-1965763931.html

алушта

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происшествия, алушта, крымэнерго