https://ria.ru/20240816/alushta-1966537101.html
Алушта осталась без света
Алушта осталась без света - РИА Новости, 16.08.2024
Алушта осталась без света
Курортный город Алушта на южном берегу Крыма остался без электроснабжения, устранить аварию планируют в течение трех часов, сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:14
2024-08-16T10:14
2024-08-16T10:35
происшествия
алушта
крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Курортный город Алушта на южном берегу Крыма остался без электроснабжения, устранить аварию планируют в течение трех часов, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". "Аварийное отключение. Населенные пункты: Алушта, с. Лазурное, с. Виноградное", - говорится в сообщении. Аварийная бригада планирует восстановить электроснабжение в течение трех часов.
https://ria.ru/20240812/manturov-1965763931.html
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происшествия, алушта, крымэнерго
Происшествия, Алушта, Крымэнерго
Алушта осталась без света
Курортный город Алушта на южном берегу Крыма остался без электричества