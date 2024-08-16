https://ria.ru/20240816/alihanov-1966545732.html
Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки
Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки - РИА Новости, 16.08.2024
Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил обсудить со странами-участниками БРИКС партнерство в энергетическом машиностроении, в частности, совместное... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:08
2024-08-16T11:08
2024-08-16T11:08
экономика
технологии
россия
бразилия
индия
антон алиханов
брикс
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079944_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_e0b92b9f606e59fdaa3f4c5c00a9d76c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил обсудить со странами-участниками БРИКС партнерство в энергетическом машиностроении, в частности, совместное производство газотурбинных установок для топливно-энергетического комплекса, сообщил он. "Предлагаю также обсудить партнерство в энергетическом машиностроении в целом, и двигателестроении в частности. Речь может идти о совместном производстве газотурбинных установок для топливно-энергетического комплекса наших стран. То же самое касается кооперации по двигателям для морской, железнодорожной, авиационной и космической техники", - сказал Алиханов, выступая на Восьмой встрече министров промышленности БРИКС. "Развитие этих технологий может стать драйвером для целого ряда смежных отраслей и освоения новых компетенций в наших странах. Здесь мы видим очень хорошие перспективы с учетом уже имеющегося у нас опыта и разработок, а также расширяющегося емкого рынка на пространстве БРИКС", - добавил он. Глава Минпромторга также предложил наладить со странами БРИКС системный диалог в сфере поддержки промышленного развития. По его словам, речь может иметь в том числе и постоянных встречах в онлайн-режиме, в ходе которых участники будут делиться опытом содействия реализации индустриальных и научных проектов, помогать компаниям находить технологических партнеров и вместе осваивать новые рынки. БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики (с декабря 2010 года), а также присоединившихся к ним с 1 января Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.
https://ria.ru/20240606/briks-1951047159.html
россия
бразилия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079944_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_447be3b1e02e6b9d958a4ce40b4ce7ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, бразилия, индия, антон алиханов, брикс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Бразилия, Индия, Антон Алиханов, БРИКС, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки
Алиханов предложил обсудить с БРИКС совместный выпуск газотурбинных установок