https://ria.ru/20240816/alihanov-1966545732.html

Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки

Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки - РИА Новости, 16.08.2024

Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил обсудить со странами-участниками БРИКС партнерство в энергетическом машиностроении, в частности, совместное... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:08

2024-08-16T11:08

2024-08-16T11:08

экономика

технологии

россия

бразилия

индия

антон алиханов

брикс

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил обсудить со странами-участниками БРИКС партнерство в энергетическом машиностроении, в частности, совместное производство газотурбинных установок для топливно-энергетического комплекса, сообщил он. "Предлагаю также обсудить партнерство в энергетическом машиностроении в целом, и двигателестроении в частности. Речь может идти о совместном производстве газотурбинных установок для топливно-энергетического комплекса наших стран. То же самое касается кооперации по двигателям для морской, железнодорожной, авиационной и космической техники", - сказал Алиханов, выступая на Восьмой встрече министров промышленности БРИКС. "Развитие этих технологий может стать драйвером для целого ряда смежных отраслей и освоения новых компетенций в наших странах. Здесь мы видим очень хорошие перспективы с учетом уже имеющегося у нас опыта и разработок, а также расширяющегося емкого рынка на пространстве БРИКС", - добавил он. Глава Минпромторга также предложил наладить со странами БРИКС системный диалог в сфере поддержки промышленного развития. По его словам, речь может иметь в том числе и постоянных встречах в онлайн-режиме, в ходе которых участники будут делиться опытом содействия реализации индустриальных и научных проектов, помогать компаниям находить технологических партнеров и вместе осваивать новые рынки. БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики (с декабря 2010 года), а также присоединившихся к ним с 1 января Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.

https://ria.ru/20240606/briks-1951047159.html

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экономика, технологии, россия, бразилия, индия, антон алиханов, брикс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)