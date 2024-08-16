https://ria.ru/20240816/aes-1966658176.html
Началась подготовка к возведению энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС
Началась подготовка к возведению энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС - РИА Новости, 16.08.2024
Началась подготовка к возведению энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС
Специалисты начали подготовку к сооружению строительно-монтажной базы для возведения энергоблоков второй очереди Смоленской атомной электростанции, сообщил... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:58
2024-08-16T17:58
2024-08-16T17:58
смоленская область
смоленская аэс
росэнергоатом
титан-2
василий анохин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты начали подготовку к сооружению строительно-монтажной базы для возведения энергоблоков второй очереди Смоленской атомной электростанции, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Сейчас ведутся работы по подготовке территории будущей стройплощадки. Также идет создание временного городка. Уже подготовлены места для 150 специалистов, которых задействуют для строительства и обустройства объектов складского хозяйства, бетоносмесительных узлов, инженерных сетей, административно-бытового комплекса, подъездных и внутриплощадочных дорог и др. Постепенно он будет расширяться для размещения 4,5 тысяч человек к основному периоду сооружения энергоблоков", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что ход реализации самого масштабного для региона инвестиционного проекта обсудили на рабочем совещании, в котором по видеосвязи участвовали представители концернов "Росэнергоатом" и "Титан-2". В повестке были вопросы, связанные с обеспечением строительной площадки рабочими и специалистами, а также электроэнергией, теплом и водой. "Сейчас мы активно укрепляем кадровый потенциал стройкомплекса и сможем закрыть существенную часть потребности в людях на объекте", - написал губернатор. Возведение энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС сформирует задел для прорывного развития области на десятилетия вперед. На текущем этапе важно в срок выполнить все задачи по подготовке к основному периоду сооружения, подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20240812/programmy--1965785434.html
https://ria.ru/20240806/investitsii-1964464165.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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смоленская аэс, росэнергоатом, титан-2 , василий анохин
Смоленская область, Смоленская АЭС, Росэнергоатом, Титан-2 , Василий Анохин
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты начали подготовку к сооружению строительно-монтажной базы для возведения энергоблоков второй очереди Смоленской атомной электростанции, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Сейчас ведутся работы по подготовке территории будущей стройплощадки. Также идет создание временного городка. Уже подготовлены места для 150 специалистов, которых задействуют для строительства и обустройства объектов складского хозяйства, бетоносмесительных узлов, инженерных сетей, административно-бытового комплекса, подъездных и внутриплощадочных дорог и др. Постепенно он будет расширяться для размещения 4,5 тысяч человек к основному периоду сооружения энергоблоков", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что ход реализации самого масштабного для региона инвестиционного проекта обсудили на рабочем совещании, в котором по видеосвязи участвовали представители концернов "Росэнергоатом
" и "Титан-2
".
В повестке были вопросы, связанные с обеспечением строительной площадки рабочими и специалистами, а также электроэнергией, теплом и водой.
"Сейчас мы активно укрепляем кадровый потенциал стройкомплекса и сможем закрыть существенную часть потребности в людях на объекте", - написал губернатор.
Возведение энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС сформирует задел для прорывного развития области на десятилетия вперед. На текущем этапе важно в срок выполнить все задачи по подготовке к основному периоду сооружения, подчеркнул Анохин.