https://ria.ru/20240816/advokaty-1966614199.html
Уехавшие за границу адвокаты Навального внесены в перечень террористов
Уехавшие за границу адвокаты Навального внесены в перечень террористов - РИА Новости, 16.08.2024
Уехавшие за границу адвокаты Навального внесены в перечень террористов
Уехавшие за границу адвокаты Алексея Навального Ольга Михайлова* и Александр Федулов* внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:05
2024-08-16T15:05
2024-08-16T15:09
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
кузнецкий район
ольга михайлова
пензенская область
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Уехавшие за границу адвокаты Алексея Навального Ольга Михайлова* и Александр Федулов* внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... 5. Федулов Александр Владимирович*, 05.07.1987 г.р. , п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области;... 6. Михайлова Ольга Олеговна*, 27.07.1973 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.Михайлова* и Федулов* заочно арестованы, им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240816/terroristy-1966609406.html
кузнецкий район
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), кузнецкий район, ольга михайлова, пензенская область, россия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Кузнецкий район, Ольга Михайлова, Пензенская область, Россия
Уехавшие за границу адвокаты Навального внесены в перечень террористов
Адвокаты Навального Михайлова и Федулов внесены в перечень террористов