https://ria.ru/20240816/advokaty-1966614199.html

Уехавшие за границу адвокаты Навального внесены в перечень террористов

Уехавшие за границу адвокаты Навального внесены в перечень террористов - РИА Новости, 16.08.2024

Уехавшие за границу адвокаты Навального внесены в перечень террористов

Уехавшие за границу адвокаты Алексея Навального Ольга Михайлова* и Александр Федулов* внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:05

2024-08-16T15:05

2024-08-16T15:09

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

кузнецкий район

ольга михайлова

пензенская область

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Уехавшие за границу адвокаты Алексея Навального Ольга Михайлова* и Александр Федулов* внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... 5. Федулов Александр Владимирович*, 05.07.1987 г.р. , п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области;... 6. Михайлова Ольга Олеговна*, 27.07.1973 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.Михайлова* и Федулов* заочно арестованы, им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240816/terroristy-1966609406.html

кузнецкий район

пензенская область

россия

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), кузнецкий район, ольга михайлова, пензенская область, россия