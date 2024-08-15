Внезапная любовь, или Как животные из приюта находят новых хозяев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудница приюта для бездомных животных в Зеленограде играет с собаками
Вы когда-нибудь задумывались, что становится с бездомными городскими животными после отлова? В Москве они оказываются в специальных приютах, где ждут встречи с человеком, который подарит им заботу и любовь. Корреспондент РИА Новости побывал в приюте "Зеленоград" и узнал, как меняется жизнь собак и кошек в новых домах.
Сложный путь к счастью
На улице собак и кошек подстерегают опасности, голод и болезни. Но шанс на спасение есть всегда. Когда москвичи обращаются в районную управу с заявлением на отлов животного, начинается его путь к новой жизни, так как собаки и кошки попадают в специальные приюты. Одним из них является приют "Зеленоград", находящийся в ведении "Доринвеста". Там специалисты чипируют животных, проверяют на наличие болезней, делают прививки и обрабатывают от паразитов, а также помогают найти новый дом.
Приют для животных в Зеленограде
С кошками и собаками работают ветеринары и зоопсихологи, которые создают им комфортные условия, учат командам, отвозят на различные выставки. Важным этапом в тренировке животных является их социализация. Специалисты помогают каждому из них обустроиться на новом месте, привыкнуть к людям, побороть страх прогулок, перевозок на машине. В приюте питомцы ждут момента, когда их заберут новые владельцы.
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23 декабря 2019, 10:49
Хозяина тоже выбирают
Но как же человек может найти себе нового пушистого друга? Узнать об обитателях приютов можно в социальных сетях, а также на выставках. Сейчас все больше людей обращается в такие места, чтобы найти питомца и забрать его домой. Часто посетители приходят просто провести время с животными, но влюбляются в какого-нибудь обитателя раз и навсегда. Конечно, кто-то приезжает за конкретной кошкой или собакой, но чаще всего привязанность человека к животному возникает совершенно случайно.
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"Бывает, что человек хочет что-то одно, а приходит и случайно влюбляется в глаза, в уши, в нос совершенно другого животного. Бывает так, что собаки или кошки сами к себе располагают, как будто они выбирают себе человека, а не наоборот. Любовь ведь внезапна и непредсказуема", – рассказала специалист по социализации и адаптации животных приюта "Зеленоград" Юлия Казанцева.
© Фото предоставлено Юлией КазанцевойЮлия социолог
© Фото предоставлено Юлией Казанцевой
Юлия социолог
Собаки и кошки из приютов очень верные и преданные, они ждут, когда им подарят любовь, заботу и ласку. Но перед тем, как взять животное из приюта, людям необходимо понять, готовы ли они полностью изменить привычки и впустить в свою жизнь собаку или кошку, взять на себя ответственность и заботиться о питомце.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКошка в приюте для бездомных животных в Зеленограде.
Кошка в приюте для бездомных животных в Зеленограде.
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКошка в приюте для бездомных животных в Зеленограде.
Кошка в приюте для бездомных животных в Зеленограде.
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудница приюта для бездомных животных в Зеленограде на прогулке с собакой.
Сотрудница приюта для бездомных животных в Зеленограде на прогулке с собакой.
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудница приюта для бездомных животных в Зеленограде дрессирует собаку.
Сотрудница приюта для бездомных животных в Зеленограде дрессирует собаку.
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Кошка в приюте для бездомных животных в Зеленограде.
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Кошка в приюте для бездомных животных в Зеленограде.
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Сотрудница приюта для бездомных животных в Зеленограде на прогулке с собакой.
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Сотрудница приюта для бездомных животных в Зеленограде дрессирует собаку.
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Собачья радость
Москвичка Валерия Чижова два года назад забрала из приюта щенка по кличке Мэйбелин. У нее уже была собака, поэтому вторую Валерия заводить не планировала. Но все изменилось в один миг, когда девушка увидела фотографию собаки в соцсетях и подумала, что щенку не место в приюте.
© Фото предоставлено Валерией ЧижовойМэйбелин
© Фото предоставлено Валерией Чижовой
Мэйбелин
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"Я решила приехать и познакомиться, а заодно погулять со щенком. Во время нашей первой встречи она была растеряна и, в отличие от других собак, держалась чуть поодаль, очень скромничала. После прогулки, оставляя ее в боксе, я уже понимала, что это моя собака и она не должна быть здесь. Она должна быть дома на мягком диване, в тепле, сытости и любви. Но забрать ее получилось только после новогодних праздников. Две недели ожидания для меня были очень мучительными", – рассказывает Валерия.
По словам девушки, вторая собака не сразу приняла маленькую Бэйли. Но Валерия была к этому готова, прошла обучение и смогла помочь новому жителю влиться в семью.
© Фото предоставлено Валерией ЧижовойМэйбелин
© Фото предоставлено Валерией Чижовой
Мэйбелин
Прошло уже два года с того дня, когда Бэйли обрела новый дом. Она стала очень красивой и умной собакой, которая готова быть всегда и везде с хозяевами. Собака привыкла путешествовать, поэтому отлично переносит долгую дорогу на машине. Кстати, Валерия вместе с Бэйли уже посетила Кольский полуостров и съездила в тур по Кавказу.
© Фото предоставлено Валерией ЧижовойМэйбелин
© Фото предоставлено Валерией Чижовой
Мэйбелин
Сейчас Бэйли легко находит общий язык с любой собакой и часто "нянчит" щенков, терпеливо обучая их разным собачьим вещам. Она очень добрая и нежная, никогда не против поглаживаний или внимания.
Забирают собак и кошек не только посетители приюта, но и сами работники и волонтеры. Они находятся рядом с животными практически постоянно, поэтому сильно привязываются. Например, у волонтера приюта "Зеленоград" Алены Пивовар уже есть животные, но она приняла решение взять домой еще одну собаку.
© Фото предоставлено Аленой ПивоварРуманка
© Фото предоставлено Аленой Пивовар
Руманка
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"У меня есть приютская собака, которую мы брали домой, чтобы прооперировать. После этого она осталась у нас. Сейчас еще один щенок также находится на лечении по договору, который, вероятнее всего, тоже останется с нами. К ним настолько привыкаешь, что собаки становятся как семья", – рассказывает волонтер.
© Фото предоставлено Аленой ПивоварАлена волонтер
© Фото предоставлено Аленой Пивовар
Алена волонтер
По словам девушки, волонтеры продолжают общаться с посетителями приюта после того, как они забрали животных домой. Очень радостно осознавать, что семья обретает верного друга, а собака попадает к людям, которые ее любят.
© Фото предоставлено Аленой ПивоварРумянка
Румянка
© Фото предоставлено Аленой Пивовар
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© Фото предоставлено Аленой ПивоварРумянка
Румянка
© Фото предоставлено Аленой Пивовар
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© Фото предоставлено Аленой ПивоварРумянка
Румянка
© Фото предоставлено Аленой Пивовар
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© Фото предоставлено Аленой Пивовар
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Румянка
© Фото предоставлено Аленой Пивовар
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Румянка
© Фото предоставлено Аленой Пивовар
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Кошачья жизнь
Забирают из приютов не только собак, но и кошек, которые тоже нуждаются в любви и заботе. Они хорошо адаптируются как к квартирам, так и к частным домам, с нетерпением ждут, когда хозяин вернется домой и подарит внимание. Так случилось и с котиком по кличке Симба. Полтора года назад его забрал из приюта ведущий специалист отдела пресс-службы ГБУ "Доринвест" Алексей Бобылев.
© Фото предоставлено Алексеем БобылевымCимба
© Фото предоставлено Алексеем Бобылевым
Cимба
В тот день Алексей приехал в приют по рабочим делам. Ему нужно было провести съемку новых животных для соцсетей. Как только они зашли в вольер, мужчина увидел невероятной красоты кота.
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"Когда я открыл клетку, он сразу запрыгнул ко мне на грудь, обнюхал, начал тереться об меня. В этот момент мое сердце не выдержало, я как будто сразу привязался к этому коту. Уже на следующий день я вернулся в приют, чтобы написать договор о передаче животного в собственность и отвезти Симбу в его новый дом", – вспоминает Алексей.
© Фото предоставлено Алексеем БобылевымАлексей
© Фото предоставлено Алексеем Бобылевым
Алексей
По словам мужчины, дома кот все время внимательно за ним наблюдал, изучал квартиру. Чтобы убрать запах приюта, Алексей решил искупать нового друга. Удивительно, что Симба вел себя совершенно спокойно и ждал окончания водной процедуры.
© Фото предоставлено Алексеем БобылевымСимба
© Фото предоставлено Алексеем Бобылевым
Симба
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"Конечно, были случаи, когда он испортил шторы и поцарапал диван. Но без таких происшествий никуда, мебель можно заменить. Главное, что животное довольно и счастливо. Когда прихожу домой, уже на первом этаже в подъезде слышу мяуканье Симбы. Так он говорит, что ждет меня и просит поесть. Во время моих отъездов за ним присматривает знакомый. Интересно, что в эти дни Симба так громко не кричит и ведет себя спокойно", – говорит Алексей Бобылев.
Алексей признается, что всегда больше любил собак, а заводить кота даже не планировал. Но Симба изменил его жизнь. Это как раз тот случай, когда кот сам выбрал своего хозяина.
© Фото предоставлено Алексеем БобылевымСимба
© Фото предоставлено Алексеем Бобылевым
Симба
Всегда нужно помнить, что кошки и собаки на улицах появляются из-за поступков людей, поэтому нам надо быть ответственными, ведь животные привязываются к людям и зависят от них.