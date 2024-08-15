https://ria.ru/20240815/zhivotnye-1964829422.html

Внезапная любовь, или Как животные из приюта находят новых хозяев

Внезапная любовь, или Как животные из приюта находят новых хозяев - РИА Новости, 15.08.2024

Внезапная любовь, или Как животные из приюта находят новых хозяев

Вы когда-нибудь задумывались, что становится с бездомными городскими животными после отлова? В Москве они оказываются в специальных приютах, где ждут встречи с... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:00

2024-08-15T09:00

2024-08-15T09:00

москва

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Вы когда-нибудь задумывались, что становится с бездомными городскими животными после отлова? В Москве они оказываются в специальных приютах, где ждут встречи с человеком, который подарит им заботу и любовь. Корреспондент РИА Новости побывал в приюте "Зеленоград" и узнал, как меняется жизнь собак и кошек в новых домах.Сложный путь к счастьюНа улице собак и кошек подстерегают опасности, голод и болезни. Но шанс на спасение есть всегда. Когда москвичи обращаются в районную управу с заявлением на отлов животного, начинается его путь к новой жизни, так как собаки и кошки попадают в специальные приюты. Одним из них является приют "Зеленоград", находящийся в ведении "Доринвеста". Там специалисты чипируют животных, проверяют на наличие болезней, делают прививки и обрабатывают от паразитов, а также помогают найти новый дом.С кошками и собаками работают ветеринары и зоопсихологи, которые создают им комфортные условия, учат командам, отвозят на различные выставки. Важным этапом в тренировке животных является их социализация. Специалисты помогают каждому из них обустроиться на новом месте, привыкнуть к людям, побороть страх прогулок, перевозок на машине. В приюте питомцы ждут момента, когда их заберут новые владельцы.Хозяина тоже выбираютНо как же человек может найти себе нового пушистого друга? Узнать об обитателях приютов можно в социальных сетях, а также на выставках. Сейчас все больше людей обращается в такие места, чтобы найти питомца и забрать его домой. Часто посетители приходят просто провести время с животными, но влюбляются в какого-нибудь обитателя раз и навсегда. Конечно, кто-то приезжает за конкретной кошкой или собакой, но чаще всего привязанность человека к животному возникает совершенно случайно."Бывает, что человек хочет что-то одно, а приходит и случайно влюбляется в глаза, в уши, в нос совершенно другого животного. Бывает так, что собаки или кошки сами к себе располагают, как будто они выбирают себе человека, а не наоборот. Любовь ведь внезапна и непредсказуема", – рассказала специалист по социализации и адаптации животных приюта "Зеленоград" Юлия Казанцева.Собаки и кошки из приютов очень верные и преданные, они ждут, когда им подарят любовь, заботу и ласку. Но перед тем, как взять животное из приюта, людям необходимо понять, готовы ли они полностью изменить привычки и впустить в свою жизнь собаку или кошку, взять на себя ответственность и заботиться о питомце.Собачья радостьМосквичка Валерия Чижова два года назад забрала из приюта щенка по кличке Мэйбелин. У нее уже была собака, поэтому вторую Валерия заводить не планировала. Но все изменилось в один миг, когда девушка увидела фотографию собаки в соцсетях и подумала, что щенку не место в приюте."Я решила приехать и познакомиться, а заодно погулять со щенком. Во время нашей первой встречи она была растеряна и, в отличие от других собак, держалась чуть поодаль, очень скромничала. После прогулки, оставляя ее в боксе, я уже понимала, что это моя собака и она не должна быть здесь. Она должна быть дома на мягком диване, в тепле, сытости и любви. Но забрать ее получилось только после новогодних праздников. Две недели ожидания для меня были очень мучительными", – рассказывает Валерия.По словам девушки, вторая собака не сразу приняла маленькую Бэйли. Но Валерия была к этому готова, прошла обучение и смогла помочь новому жителю влиться в семью.Прошло уже два года с того дня, когда Бэйли обрела новый дом. Она стала очень красивой и умной собакой, которая готова быть всегда и везде с хозяевами. Собака привыкла путешествовать, поэтому отлично переносит долгую дорогу на машине. Кстати, Валерия вместе с Бэйли уже посетила Кольский полуостров и съездила в тур по Кавказу.Сейчас Бэйли легко находит общий язык с любой собакой и часто "нянчит" щенков, терпеливо обучая их разным собачьим вещам. Она очень добрая и нежная, никогда не против поглаживаний или внимания.Забирают собак и кошек не только посетители приюта, но и сами работники и волонтеры. Они находятся рядом с животными практически постоянно, поэтому сильно привязываются. Например, у волонтера приюта "Зеленоград" Алены Пивовар уже есть животные, но она приняла решение взять домой еще одну собаку."У меня есть приютская собака, которую мы брали домой, чтобы прооперировать. После этого она осталась у нас. Сейчас еще один щенок также находится на лечении по договору, который, вероятнее всего, тоже останется с нами. К ним настолько привыкаешь, что собаки становятся как семья", – рассказывает волонтер.По словам девушки, волонтеры продолжают общаться с посетителями приюта после того, как они забрали животных домой. Очень радостно осознавать, что семья обретает верного друга, а собака попадает к людям, которые ее любят.Кошачья жизньЗабирают из приютов не только собак, но и кошек, которые тоже нуждаются в любви и заботе. Они хорошо адаптируются как к квартирам, так и к частным домам, с нетерпением ждут, когда хозяин вернется домой и подарит внимание. Так случилось и с котиком по кличке Симба. Полтора года назад его забрал из приюта ведущий специалист отдела пресс-службы ГБУ "Доринвест" Алексей Бобылев.В тот день Алексей приехал в приют по рабочим делам. Ему нужно было провести съемку новых животных для соцсетей. Как только они зашли в вольер, мужчина увидел невероятной красоты кота."Когда я открыл клетку, он сразу запрыгнул ко мне на грудь, обнюхал, начал тереться об меня. В этот момент мое сердце не выдержало, я как будто сразу привязался к этому коту. Уже на следующий день я вернулся в приют, чтобы написать договор о передаче животного в собственность и отвезти Симбу в его новый дом", – вспоминает Алексей.По словам мужчины, дома кот все время внимательно за ним наблюдал, изучал квартиру. Чтобы убрать запах приюта, Алексей решил искупать нового друга. Удивительно, что Симба вел себя совершенно спокойно и ждал окончания водной процедуры."Конечно, были случаи, когда он испортил шторы и поцарапал диван. Но без таких происшествий никуда, мебель можно заменить. Главное, что животное довольно и счастливо. Когда прихожу домой, уже на первом этаже в подъезде слышу мяуканье Симбы. Так он говорит, что ждет меня и просит поесть. Во время моих отъездов за ним присматривает знакомый. Интересно, что в эти дни Симба так громко не кричит и ведет себя спокойно", – говорит Алексей Бобылев.Алексей признается, что всегда больше любил собак, а заводить кота даже не планировал. Но Симба изменил его жизнь. Это как раз тот случай, когда кот сам выбрал своего хозяина.Всегда нужно помнить, что кошки и собаки на улицах появляются из-за поступков людей, поэтому нам надо быть ответственными, ведь животные привязываются к людям и зависят от них.

https://ria.ru/20191223/1562709518.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, бездомные животные, домашние животные, собаки, кошки