Рейтинг@Mail.ru
Житель Мартыновки рассказал, как бабушка спасла его от расстрела ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/zhitel-1966382725.html
Житель Мартыновки рассказал, как бабушка спасла его от расстрела ВСУ
Житель Мартыновки рассказал, как бабушка спасла его от расстрела ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
Житель Мартыновки рассказал, как бабушка спасла его от расстрела ВСУ
Житель курской Мартыновки, захваченный напавшими на село боевикам ВСУ, смог спастись от расстрела, которым его пугали украинские солдаты, только благодаря своей РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:36
2024-08-15T13:36
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_7d0f83b21d6a83100e867b8f459de9fd.jpg
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Житель курской Мартыновки, захваченный напавшими на село боевикам ВСУ, смог спастись от расстрела, которым его пугали украинские солдаты, только благодаря своей бабушке, после чего ему пришлось четыре часа выбираться из опасной зоны пешком, рассказал РИА Новости сам мужчина. Виталию Скибину 34 года. Когда в Курскую область вошли украинские боевики, он пошёл в дом своей бабушки Татьяны Васьковой в селе Мартыновка, чтобы присмотреть за ней в опасной обстановке. Однако получилось так, что в итоге бабушка спасла его. Когда начался обстрел Мартыновки, женщина выбежала из дома в огород. В этот момент в дом зашли боевики, которые застали ее внука одного. После мародёрства они связали его веревкой и скотчем, чтобы не оставлять на свободе свидетеля грабежей, и стали угрожать расстрелом. "Они говорят: что с тобой делать? Или давай тебя тут убьём, или давай свяжем в хате. Повели меня в дом назад. Сел я на диван, веревками связали, а потом замотали скотчем", - вспоминает Виталий. После этого боевики оставили его дома, а сами пошли грабить соседние дома. Однако через час в дом вернулась бабушка - она спасла его от смерти или плена. "Она взяла ножик и разрезала (веревки). Дала мне куртку и сказала, чтобы я убежал", - рассказал он. Они решили, что ему оставаться в Мартыновке слишком опасно - нужно бежать в сторону российских войск. Бабушка же сказала, что не сможет пройти такое большое расстояние - ей было безопаснее остаться дома и спрятаться в подвале или сарае. Скибин сутки прятался в канаве на окраине села и стал свидетелем других грабежей украинских боевиков. Вскоре мимо канавы шли соседи, которые также хотели спастись из опасного места. "И вместе с ними мы через поле ушли", - рассказал собеседник агентства. Идти пришлось четыре часа, причём по дороге украинцы обстреливали их из танков и с дронов, вспоминает он. Вскоре спасшиеся встретили российских военных, они отправили их в тыл на транспорте. Скибин надеется, что после освобождения Мартыновки он найдёт бабушку. "Хоть бы узнать, что это там с бабушкой, она там живая или неживая", - переживает он. В четверг командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Мартыновка зачищена от ВСУ и идет зачистка других населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/vsu-1966295131.html
https://ria.ru/20240815/boepripas-1966327155.html
https://ria.ru/20240814/drug-1966083869.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_715c7ae61c6de300f404439b8e9f6a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
Житель Мартыновки рассказал, как бабушка спасла его от расстрела ВСУ

Житель курской Мартыновки смог спастись от расстрела только благодаря бабушке

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Житель курской Мартыновки, захваченный напавшими на село боевикам ВСУ, смог спастись от расстрела, которым его пугали украинские солдаты, только благодаря своей бабушке, после чего ему пришлось четыре часа выбираться из опасной зоны пешком, рассказал РИА Новости сам мужчина.
Виталию Скибину 34 года. Когда в Курскую область вошли украинские боевики, он пошёл в дом своей бабушки Татьяны Васьковой в селе Мартыновка, чтобы присмотреть за ней в опасной обстановке. Однако получилось так, что в итоге бабушка спасла его.
Житель Мартыновки: ВСУ стреляли из танков по домам в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке, рассказал очевидец
Вчера, 03:10
Когда начался обстрел Мартыновки, женщина выбежала из дома в огород. В этот момент в дом зашли боевики, которые застали ее внука одного. После мародёрства они связали его веревкой и скотчем, чтобы не оставлять на свободе свидетеля грабежей, и стали угрожать расстрелом.
"Они говорят: что с тобой делать? Или давай тебя тут убьём, или давай свяжем в хате. Повели меня в дом назад. Сел я на диван, веревками связали, а потом замотали скотчем", - вспоминает Виталий.
После этого боевики оставили его дома, а сами пошли грабить соседние дома. Однако через час в дом вернулась бабушка - она спасла его от смерти или плена. "Она взяла ножик и разрезала (веревки). Дала мне куртку и сказала, чтобы я убежал", - рассказал он.
Они решили, что ему оставаться в Мартыновке слишком опасно - нужно бежать в сторону российских войск. Бабушка же сказала, что не сможет пройти такое большое расстояние - ей было безопаснее остаться дома и спрятаться в подвале или сарае. Скибин сутки прятался в канаве на окраине села и стал свидетелем других грабежей украинских боевиков.
Вскоре мимо канавы шли соседи, которые также хотели спастись из опасного места. "И вместе с ними мы через поле ушли", - рассказал собеседник агентства.
Жители Суджанского района о применении ВСУ кассетных боеприпасов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Жители Курской области рассказали о применении Украиной кассетных снарядов
Вчера, 10:22
Идти пришлось четыре часа, причём по дороге украинцы обстреливали их из танков и с дронов, вспоминает он. Вскоре спасшиеся встретили российских военных, они отправили их в тыл на транспорте.
Скибин надеется, что после освобождения Мартыновки он найдёт бабушку.
"Хоть бы узнать, что это там с бабушкой, она там живая или неживая", - переживает он.
В четверг командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Мартыновка зачищена от ВСУ и идет зачистка других населенных пунктов в Суджанском районе Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Полковник ВСУ Эмиль Ишкулов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Друг детства командира ВСУ, напавшего на Курскую область, рассказал о нем
14 августа, 09:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала