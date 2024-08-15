https://ria.ru/20240815/zhitel-1966382725.html

Житель Мартыновки рассказал, как бабушка спасла его от расстрела ВСУ

Житель Мартыновки рассказал, как бабушка спасла его от расстрела ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024

Житель Мартыновки рассказал, как бабушка спасла его от расстрела ВСУ

Житель курской Мартыновки, захваченный напавшими на село боевикам ВСУ, смог спастись от расстрела, которым его пугали украинские солдаты, только благодаря своей РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:36

2024-08-15T13:36

2024-08-15T13:36

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

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КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Житель курской Мартыновки, захваченный напавшими на село боевикам ВСУ, смог спастись от расстрела, которым его пугали украинские солдаты, только благодаря своей бабушке, после чего ему пришлось четыре часа выбираться из опасной зоны пешком, рассказал РИА Новости сам мужчина. Виталию Скибину 34 года. Когда в Курскую область вошли украинские боевики, он пошёл в дом своей бабушки Татьяны Васьковой в селе Мартыновка, чтобы присмотреть за ней в опасной обстановке. Однако получилось так, что в итоге бабушка спасла его. Когда начался обстрел Мартыновки, женщина выбежала из дома в огород. В этот момент в дом зашли боевики, которые застали ее внука одного. После мародёрства они связали его веревкой и скотчем, чтобы не оставлять на свободе свидетеля грабежей, и стали угрожать расстрелом. "Они говорят: что с тобой делать? Или давай тебя тут убьём, или давай свяжем в хате. Повели меня в дом назад. Сел я на диван, веревками связали, а потом замотали скотчем", - вспоминает Виталий. После этого боевики оставили его дома, а сами пошли грабить соседние дома. Однако через час в дом вернулась бабушка - она спасла его от смерти или плена. "Она взяла ножик и разрезала (веревки). Дала мне куртку и сказала, чтобы я убежал", - рассказал он. Они решили, что ему оставаться в Мартыновке слишком опасно - нужно бежать в сторону российских войск. Бабушка же сказала, что не сможет пройти такое большое расстояние - ей было безопаснее остаться дома и спрятаться в подвале или сарае. Скибин сутки прятался в канаве на окраине села и стал свидетелем других грабежей украинских боевиков. Вскоре мимо канавы шли соседи, которые также хотели спастись из опасного места. "И вместе с ними мы через поле ушли", - рассказал собеседник агентства. Идти пришлось четыре часа, причём по дороге украинцы обстреливали их из танков и с дронов, вспоминает он. Вскоре спасшиеся встретили российских военных, они отправили их в тыл на транспорте. Скибин надеется, что после освобождения Мартыновки он найдёт бабушку. "Хоть бы узнать, что это там с бабушкой, она там живая или неживая", - переживает он. В четверг командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Мартыновка зачищена от ВСУ и идет зачистка других населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/vsu-1966295131.html

https://ria.ru/20240815/boepripas-1966327155.html

https://ria.ru/20240814/drug-1966083869.html

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курская область

суджанский район

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россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины