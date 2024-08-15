"Мы вооружаем этого негодяя?" Во Франции взбесились из-за Зеленского
Филиппо призвал прекратить поддержку Зеленского из-за подрыва "Северных потоков"
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Владимира Зеленского к ответу после публикации новых данных о причастности Киева к подрыву "Северных потоков". Об этом он написал в соцсети X.
"Владимир Зеленский был осведомлен о планах диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Он даже изначально санкционировал их", — написал Филиппо.
"Тот (Зеленский – Прим. ред.) клялся всем возможным богам, что он "ничего не знает", что "это была Россия" и т. д. Но все было очевидно с самого начала, и за этим стоит НАТО! А мы продолжаем финансировать и вооружать этого негодяя?! Эта диверсия - война против нас!" — заявил он.
Экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в четверг заявил, что между Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, благодаря которой операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", которую он приписывает украинским спецслужбам, получила логистическую поддержку Варшавы.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУВалерии Залужном и его помощниках. Газета утверждала, что ЦРУ требовало от Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, но Залужный его ослушался.
Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.