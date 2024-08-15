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"Мы вооружаем этого негодяя?" Во Франции взбесились из-за Зеленского - РИА Новости, 15.08.2024
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21:45 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/zelenskiy-1966489043.html
"Мы вооружаем этого негодяя?" Во Франции взбесились из-за Зеленского
"Мы вооружаем этого негодяя?" Во Франции взбесились из-за Зеленского - РИА Новости, 15.08.2024
"Мы вооружаем этого негодяя?" Во Франции взбесились из-за Зеленского
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Владимира Зеленского к ответу после публикации новых данных о причастности Киева к подрыву "Северных РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:45
2024-08-15T21:45
в мире
германия
россия
киев
владимир зеленский
флориан филиппо
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Владимира Зеленского к ответу после публикации новых данных о причастности Киева к подрыву "Северных потоков". Об этом он написал в соцсети X."Владимир Зеленский был осведомлен о планах диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Он даже изначально санкционировал их", — написал Филиппо.Политик также обвинил НАТО в причастности к подрыву газопровода и призвал прекратить военную поддержку Украины."Тот (Зеленский – Прим. ред.) клялся всем возможным богам, что он "ничего не знает", что "это была Россия" и т. д. Но все было очевидно с самого начала, и за этим стоит НАТО! А мы продолжаем финансировать и вооружать этого негодяя?! Эта диверсия - война против нас!" — заявил он.Экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в четверг заявил, что между Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, благодаря которой операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", которую он приписывает украинским спецслужбам, получила логистическую поддержку Варшавы.Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУВалерии Залужном и его помощниках. Газета утверждала, что ЦРУ требовало от Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, но Залужный его ослушался.Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240815/podryv-1966444320.html
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в мире, германия, россия, киев, владимир зеленский, флориан филиппо, дмитрий песков, нато, патриот, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Дмитрий Песков, НАТО, Патриот, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Северный поток, Северный поток — 2
"Мы вооружаем этого негодяя?" Во Франции взбесились из-за Зеленского

Филиппо призвал прекратить поддержку Зеленского из-за подрыва "Северных потоков"

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Владимира Зеленского к ответу после публикации новых данных о причастности Киева к подрыву "Северных потоков". Об этом он написал в соцсети X.
"Владимир Зеленский был осведомлен о планах диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Он даже изначально санкционировал их", — написал Филиппо.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Белый дом не комментирует украинский след в подрыве "Северных потоков"
Вчера, 17:44
Политик также обвинил НАТО в причастности к подрыву газопровода и призвал прекратить военную поддержку Украины.
"Тот (Зеленский – Прим. ред.) клялся всем возможным богам, что он "ничего не знает", что "это была Россия" и т. д. Но все было очевидно с самого начала, и за этим стоит НАТО! А мы продолжаем финансировать и вооружать этого негодяя?! Эта диверсия - война против нас!" — заявил он.
Экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в четверг заявил, что между Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, благодаря которой операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", которую он приписывает украинским спецслужбам, получила логистическую поддержку Варшавы.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУВалерии Залужном и его помощниках. Газета утверждала, что ЦРУ требовало от Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, но Залужный его ослушался.
Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
"Катастрофический провал". В США заявили о плане по смещению Зеленского
Вчера, 20:35
 
В миреГерманияРоссияКиевВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоДмитрий ПесковНАТОПатриотЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Северный потокСеверный поток — 2
 
 
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