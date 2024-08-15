https://ria.ru/20240815/zelenskiy-1966451064.html

Зеленский поторопил Раду с принятием закона о гражданстве для наемников

Зеленский поторопил Раду с принятием закона о гражданстве для наемников - РИА Новости, 15.08.2024

Зеленский поторопил Раду с принятием закона о гражданстве для наемников

Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады "безотлагательно" рассмотреть законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:16

2024-08-15T18:16

2024-08-15T18:20

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады "безотлагательно" рассмотреть законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины. "Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины, и должны получить такое уважение от украинского государства. Также это справедливо распространить и на их родных… Прошу Верховную Раду собраться для рассмотрения этих вопросов безотлагательно в ближайшее время", - сказал Зеленский в четверг в своем ежедневном видеообращении, уточнив, что речь идет об иностранных наемниках, воюющих на стороне Украины. Зеленский в январе заявлял, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в октябре 2023 года заявил, что поддерживает введение множественного гражданства на Украине, за исключением двойного гражданства с РФ и "недружественными странами". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20240815/naemnik-1966321218.html

https://ria.ru/20240812/vsu-1965702897.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины