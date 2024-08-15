Зеленский поторопил Раду с принятием закона о гражданстве для наемников
Зеленский потребовал срочно рассмотреть законопроект о гражданстве для наемников
© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады "безотлагательно" рассмотреть законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины.
"Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины, и должны получить такое уважение от украинского государства. Также это справедливо распространить и на их родных… Прошу Верховную Раду собраться для рассмотрения этих вопросов безотлагательно в ближайшее время", - сказал Зеленский в четверг в своем ежедневном видеообращении, уточнив, что речь идет об иностранных наемниках, воюющих на стороне Украины.
Зеленский в январе заявлял, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в октябре 2023 года заявил, что поддерживает введение множественного гражданства на Украине, за исключением двойного гражданства с РФ и "недружественными странами".
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.