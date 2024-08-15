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Здание станции в Оренбурге частично разрушено из-за схода вагонов
Здание станции в Оренбурге частично разрушено из-за схода вагонов - РИА Новости, 15.08.2024
Здание станции в Оренбурге частично разрушено из-за схода вагонов
Здание станции частично разрушено в результате схода вагонов с рельсов в Оренбурге, сообщает Уральская прокуратура на транспорте в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:27
2024-08-15T17:27
2024-08-15T18:23
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УФА, 15 авг – РИА Новости. Здание станции частично разрушено в результате схода вагонов с рельсов в Оренбурге, сообщает Уральская прокуратура на транспорте в своем Telegram-канале. "На подъездном железнодорожном пути станции Меновой Двор в городе Оренбурге при выполнении маневровых работ произошел сход 5 порожних полувагонов без опрокидывания. В результате схода частично разрушено двухэтажное здание станции. Происшествие на движения поездов не повлияло, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Прокуратура начала проверку. Ранее в Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России РИА Новости сообщали об инциденте. Следователи проверяют действия ответственных лиц железной дороги по статье УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба". В ведомстве отмечали, что в качестве причин схода вагонов следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава.
https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html
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Разрушения в здании станции Меновой двор после схода вагонов
Здание станции Меновой Двор в Оренбурге частично разрушено после схода вагонов, ЧП не повлияло на движение поездов
2024-08-15T17:27
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PT0M15S
РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, оренбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Здание станции в Оренбурге частично разрушено из-за схода вагонов
Здание станции в Оренбурге частично разрушено при сходе вагонов с рельсов