https://ria.ru/20240815/zdanie-1966440951.html

Здание станции в Оренбурге частично разрушено из-за схода вагонов

Здание станции в Оренбурге частично разрушено из-за схода вагонов - РИА Новости, 15.08.2024

Здание станции в Оренбурге частично разрушено из-за схода вагонов

Здание станции частично разрушено в результате схода вагонов с рельсов в Оренбурге, сообщает Уральская прокуратура на транспорте в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:27

2024-08-15T17:27

2024-08-15T18:23

происшествия

оренбург

россия

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УФА, 15 авг – РИА Новости. Здание станции частично разрушено в результате схода вагонов с рельсов в Оренбурге, сообщает Уральская прокуратура на транспорте в своем Telegram-канале. "На подъездном железнодорожном пути станции Меновой Двор в городе Оренбурге при выполнении маневровых работ произошел сход 5 порожних полувагонов без опрокидывания. В результате схода частично разрушено двухэтажное здание станции. Происшествие на движения поездов не повлияло, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Прокуратура начала проверку. Ранее в Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России РИА Новости сообщали об инциденте. Следователи проверяют действия ответственных лиц железной дороги по статье УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба". В ведомстве отмечали, что в качестве причин схода вагонов следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава.

https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html

оренбург

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Разрушения в здании станции Меновой двор после схода вагонов Здание станции Меновой Двор в Оренбурге частично разрушено после схода вагонов, ЧП не повлияло на движение поездов 2024-08-15T17:27 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)