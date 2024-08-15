Гатилов подтвердил запрос ООН по Белгородской, Брянской и Курской областям
Постпред Гатилов: УВКПЧ запросило доступ в Белгород, Брянскую и Курскую области
Геннадий Гатилов . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подтвердил, что от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поступил запрос на посещение Белгородской, Брянской и Курской областей, это обращение было передано в МИД РФ.
«
"Постпред России в Женеве Г. М. Гатилов: 15 августа в наше постпредство поступило официальное письмо из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с запросом на посещение делегацией УВКПЧ Белгородской, Брянской и Курской областей Российской Федерации. Данное обращение передано в МИД России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале постпредства РФ в Женеве.
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
Ранее официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что УВКПЧ запросило у российских властей доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области, пострадавшие от атак ВСУ.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба УВКПЧ о доступе в Курскую область не является "перформансом".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.