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Гатилов подтвердил запрос ООН по Белгородской, Брянской и Курской областям - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:08 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/zapros-1966449946.html
Гатилов подтвердил запрос ООН по Белгородской, Брянской и Курской областям
Гатилов подтвердил запрос ООН по Белгородской, Брянской и Курской областям - РИА Новости, 15.08.2024
Гатилов подтвердил запрос ООН по Белгородской, Брянской и Курской областям
Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подтвердил, что от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поступил запрос... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:08
2024-08-15T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
брянская область
геннадий гатилов
владимир путин
мария захарова
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подтвердил, что от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поступил запрос на посещение Белгородской, Брянской и Курской областей, это обращение было передано в МИД РФ. "Постпред России в Женеве Г. М. Гатилов: 15 августа в наше постпредство поступило официальное письмо из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с запросом на посещение делегацией УВКПЧ Белгородской, Брянской и Курской областей Российской Федерации. Данное обращение передано в МИД России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале постпредства РФ в Женеве. Ранее официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что УВКПЧ запросило у российских властей доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области, пострадавшие от атак ВСУ. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба УВКПЧ о доступе в Курскую область не является "перформансом". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966436574.html
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в мире, россия, курская область, брянская область, геннадий гатилов, владимир путин, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Брянская область, Геннадий Гатилов, Владимир Путин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Гатилов подтвердил запрос ООН по Белгородской, Брянской и Курской областям

Постпред Гатилов: УВКПЧ запросило доступ в Белгород, Брянскую и Курскую области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк Геннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подтвердил, что от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поступил запрос на посещение Белгородской, Брянской и Курской областей, это обращение было передано в МИД РФ.
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"Постпред России в Женеве Г. М. Гатилов: 15 августа в наше постпредство поступило официальное письмо из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с запросом на посещение делегацией УВКПЧ Белгородской, Брянской и Курской областей Российской Федерации. Данное обращение передано в МИД России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале постпредства РФ в Женеве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
Ранее официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что УВКПЧ запросило у российских властей доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области, пострадавшие от атак ВСУ.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба УВКПЧ о доступе в Курскую область не является "перформансом".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Кадры поражения HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Сумской области уничтожили РСЗО HIMARS, обстреливавшую Курскую область
Вчера, 17:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьБрянская областьГеннадий ГатиловВладимир ПутинМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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