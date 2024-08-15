https://ria.ru/20240815/zapros-1966449946.html

Гатилов подтвердил запрос ООН по Белгородской, Брянской и Курской областям

Гатилов подтвердил запрос ООН по Белгородской, Брянской и Курской областям - РИА Новости, 15.08.2024

Гатилов подтвердил запрос ООН по Белгородской, Брянской и Курской областям

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подтвердил, что от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поступил запрос... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:08

2024-08-15T18:08

2024-08-15T18:08

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подтвердил, что от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поступил запрос на посещение Белгородской, Брянской и Курской областей, это обращение было передано в МИД РФ. "Постпред России в Женеве Г. М. Гатилов: 15 августа в наше постпредство поступило официальное письмо из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с запросом на посещение делегацией УВКПЧ Белгородской, Брянской и Курской областей Российской Федерации. Данное обращение передано в МИД России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале постпредства РФ в Женеве. Ранее официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что УВКПЧ запросило у российских властей доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области, пострадавшие от атак ВСУ. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба УВКПЧ о доступе в Курскую область не является "перформансом". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240815/minoborony-1966436574.html

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в мире, россия, курская область, брянская область, геннадий гатилов, владимир путин, мария захарова, вооруженные силы украины