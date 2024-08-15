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Фонд развития Югры будет взаимодействовать с резидентами Арктической зоны
Фонд развития Югры будет взаимодействовать с резидентами Арктической зоны - РИА Новости, 15.08.2024
Фонд развития Югры будет взаимодействовать с резидентами Арктической зоны
Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:05
2024-08-15T21:05
2024-08-15T21:05
ханты-мансийский автономный округ
экономика
россия
дальний восток
руслан кухарук
алексей чекунков
роман колупаев
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение, согласно которому Фонд развития Югры будет осуществлять функции управляющей компании на части территории региона, входящей в состав Арктической зоны, сообщает пресс-служба Фонда. "Фонд возьмет на себя обязательства по взаимодействию с предпринимателями, инвесторами, которые готовы приобрести статус резидента Арктической зоны или уже ими являются. Также будем оказывать всестороннюю поддержку предпринимателям Березовского и Белоярского районов", - приводит пресс-служба слова генерального директора Фонда Романа Колупаева. Согласно документу, Фонд будет выполнять функции управляющей компании, ответственным исполнительным органом за реализацию соглашения назначен департамент экономического развития автономного округа. В марте президент России Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов ХМАО в границы Арктической зоны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, руслан кухарук, алексей чекунков, роман колупаев, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Россия, Дальний Восток, Руслан Кухарук, Алексей Чекунков, Роман Колупаев, Ханты-Мансийский автономный округ