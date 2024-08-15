Рейтинг@Mail.ru
Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 15.08.2024 (обновлено: 18:02 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/youtube-1966443422.html
Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube
Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube - РИА Новости, 15.08.2024
Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube
Контент с YouTube теперь можно переносить в Rutube, авторам видео не нужно дублировать их вручную, за один раз автор может импортировать до двух тысяч видео,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:40
2024-08-15T18:02
технологии
youtube
rutube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960523384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bf8bf734ee4ea614b9279886e36d435.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Контент с YouTube теперь можно переносить в Rutube, авторам видео не нужно дублировать их вручную, за один раз автор может импортировать до двух тысяч видео, обычно процесс занимает несколько часов, сообщили РИА Новости в Rutube. "На Rutube стала доступна функция переноса контента с YouTube. При смене площадки авторам видео не придется дублировать их вручную — достаточно нажать одну кнопку. &lt;...&gt; За раз автор может переместить до двух тысяч видео. &lt;...&gt; Обычно процесс занимает несколько часов, но в некоторых случаях — от двух до пяти дней", — сообщили в компании. Отмечается, что в разделе "Настройка канала" появилось отдельное поле для включения импортирования видео с другой площадки. Для этого автору необходимо подтвердить факт владения каналом: в описание своего канала на YouTube добавить уникальный проверочный код, указать идентификатор канала и выбрать количество роликов, которое нужно перенести. Там добавили, что для корректного переноса данных нужно соблюсти несколько правил: размер одного видео не должен превышать 25 гигабайт, его длительность — пяти часов. Также ролик не должен быть приватным или иметь любые другие ограничения на американском видеохостинге. По словам компании, при переносе видео на Rutube сохраняются название, описание, обложка и дата публикации. В свою очередь, качество перенесенных роликов остается прежним. "Перед публикацией в общем списке на аккаунте автора все ролики пройдут обязательную модерацию", — отметили в Rutube.
https://ria.ru/20240808/avitoe-1965072652.html
https://ria.ru/20240807/youtube-1964716351.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960523384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d1e8de0f4db6e55bc1d051a7cdfa27b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, youtube, rutube
Технологии, YouTube, Rutube
Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube

Авторы с YouTube смогут перенести свои видео на Rutube за несколько часов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОтражение логотипа видеохостинга YouTube
Отражение логотипа видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Отражение логотипа видеохостинга YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Контент с YouTube теперь можно переносить в Rutube, авторам видео не нужно дублировать их вручную, за один раз автор может импортировать до двух тысяч видео, обычно процесс занимает несколько часов, сообщили РИА Новости в Rutube.
"На Rutube стала доступна функция переноса контента с YouTube. При смене площадки авторам видео не придется дублировать их вручную — достаточно нажать одну кнопку. <...> За раз автор может переместить до двух тысяч видео. <...> Обычно процесс занимает несколько часов, но в некоторых случаях — от двух до пяти дней", — сообщили в компании.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Фейковые объявления по загрузке видео на YouTube блокируются
8 августа, 23:54
Отмечается, что в разделе "Настройка канала" появилось отдельное поле для включения импортирования видео с другой площадки. Для этого автору необходимо подтвердить факт владения каналом: в описание своего канала на YouTube добавить уникальный проверочный код, указать идентификатор канала и выбрать количество роликов, которое нужно перенести.
Там добавили, что для корректного переноса данных нужно соблюсти несколько правил: размер одного видео не должен превышать 25 гигабайт, его длительность — пяти часов. Также ролик не должен быть приватным или иметь любые другие ограничения на американском видеохостинге.
По словам компании, при переносе видео на Rutube сохраняются название, описание, обложка и дата публикации. В свою очередь, качество перенесенных роликов остается прежним. "Перед публикацией в общем списке на аккаунте автора все ролики пройдут обязательную модерацию", — отметили в Rutube.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
После замедления YouTube выросло число загружаемых на NUUM видео
7 августа, 17:19
 
ТехнологииYouTubeRutube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала