https://ria.ru/20240815/youtube-1966443422.html

Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube

Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube - РИА Новости, 15.08.2024

Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube

Контент с YouTube теперь можно переносить в Rutube, авторам видео не нужно дублировать их вручную, за один раз автор может импортировать до двух тысяч видео,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:40

2024-08-15T17:40

2024-08-15T18:02

технологии

youtube

rutube

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Контент с YouTube теперь можно переносить в Rutube, авторам видео не нужно дублировать их вручную, за один раз автор может импортировать до двух тысяч видео, обычно процесс занимает несколько часов, сообщили РИА Новости в Rutube. "На Rutube стала доступна функция переноса контента с YouTube. При смене площадки авторам видео не придется дублировать их вручную — достаточно нажать одну кнопку. <...> За раз автор может переместить до двух тысяч видео. <...> Обычно процесс занимает несколько часов, но в некоторых случаях — от двух до пяти дней", — сообщили в компании. Отмечается, что в разделе "Настройка канала" появилось отдельное поле для включения импортирования видео с другой площадки. Для этого автору необходимо подтвердить факт владения каналом: в описание своего канала на YouTube добавить уникальный проверочный код, указать идентификатор канала и выбрать количество роликов, которое нужно перенести. Там добавили, что для корректного переноса данных нужно соблюсти несколько правил: размер одного видео не должен превышать 25 гигабайт, его длительность — пяти часов. Также ролик не должен быть приватным или иметь любые другие ограничения на американском видеохостинге. По словам компании, при переносе видео на Rutube сохраняются название, описание, обложка и дата публикации. В свою очередь, качество перенесенных роликов остается прежним. "Перед публикацией в общем списке на аккаунте автора все ролики пройдут обязательную модерацию", — отметили в Rutube.

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https://ria.ru/20240807/youtube-1964716351.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, youtube, rutube