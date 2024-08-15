https://ria.ru/20240815/youtube-1966443422.html
Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube
Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube - РИА Новости, 15.08.2024
Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube
Контент с YouTube теперь можно переносить в Rutube, авторам видео не нужно дублировать их вручную, за один раз автор может импортировать до двух тысяч видео,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:40
2024-08-15T17:40
2024-08-15T18:02
технологии
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Контент с YouTube теперь можно переносить в Rutube, авторам видео не нужно дублировать их вручную, за один раз автор может импортировать до двух тысяч видео, обычно процесс занимает несколько часов, сообщили РИА Новости в Rutube. "На Rutube стала доступна функция переноса контента с YouTube. При смене площадки авторам видео не придется дублировать их вручную — достаточно нажать одну кнопку. <...> За раз автор может переместить до двух тысяч видео. <...> Обычно процесс занимает несколько часов, но в некоторых случаях — от двух до пяти дней", — сообщили в компании. Отмечается, что в разделе "Настройка канала" появилось отдельное поле для включения импортирования видео с другой площадки. Для этого автору необходимо подтвердить факт владения каналом: в описание своего канала на YouTube добавить уникальный проверочный код, указать идентификатор канала и выбрать количество роликов, которое нужно перенести. Там добавили, что для корректного переноса данных нужно соблюсти несколько правил: размер одного видео не должен превышать 25 гигабайт, его длительность — пяти часов. Также ролик не должен быть приватным или иметь любые другие ограничения на американском видеохостинге. По словам компании, при переносе видео на Rutube сохраняются название, описание, обложка и дата публикации. В свою очередь, качество перенесенных роликов остается прежним. "Перед публикацией в общем списке на аккаунте автора все ролики пройдут обязательную модерацию", — отметили в Rutube.
https://ria.ru/20240808/avitoe-1965072652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, youtube, rutube
Технологии, YouTube, Rutube
Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube
Авторы с YouTube смогут перенести свои видео на Rutube за несколько часов
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Контент с YouTube теперь можно переносить в Rutube, авторам видео не нужно дублировать их вручную, за один раз автор может импортировать до двух тысяч видео, обычно процесс занимает несколько часов, сообщили РИА Новости в Rutube.
"На Rutube
стала доступна функция переноса контента с YouTube. При смене площадки авторам видео не придется дублировать их вручную — достаточно нажать одну кнопку. <...> За раз автор может переместить до двух тысяч видео. <...> Обычно процесс занимает несколько часов, но в некоторых случаях — от двух до пяти дней", — сообщили в компании.
Отмечается, что в разделе "Настройка канала" появилось отдельное поле для включения импортирования видео с другой площадки. Для этого автору необходимо подтвердить факт владения каналом: в описание своего канала на YouTube добавить уникальный проверочный код, указать идентификатор канала и выбрать количество роликов, которое нужно перенести.
Там добавили, что для корректного переноса данных нужно соблюсти несколько правил: размер одного видео не должен превышать 25 гигабайт, его длительность — пяти часов. Также ролик не должен быть приватным или иметь любые другие ограничения на американском видеохостинге.
По словам компании, при переносе видео на Rutube сохраняются название, описание, обложка и дата публикации. В свою очередь, качество перенесенных роликов остается прежним. "Перед публикацией в общем списке на аккаунте автора все ролики пройдут обязательную модерацию", — отметили в Rutube.