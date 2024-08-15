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WSJ: украинские офицеры придумали взорвать "Северный поток" во время пьянки - РИА Новости, 15.08.2024
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13:28 15.08.2024 (обновлено: 13:30 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/wsj-1966380953.html
WSJ: украинские офицеры придумали взорвать "Северный поток" во время пьянки
WSJ: украинские офицеры придумали взорвать "Северный поток" во время пьянки - РИА Новости, 15.08.2024
WSJ: украинские офицеры придумали взорвать "Северный поток" во время пьянки
Идея совершить подрыв газопроводов "Северный поток" пришла во время пьяной беседы украинских офицеров с бизнесменами в баре, утверждает американская газета The... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:28
2024-08-15T13:30
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Идея совершить подрыв газопроводов "Северный поток" пришла во время пьяной беседы украинских офицеров с бизнесменами в баре, утверждает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники."Я всегда смеюсь, когда читаю предположения СМИ о какой-то масштабной операции с участием спецслужб, подлодок, дронов и спутников. Вся эта история родилась из крепкой ночной пьянки", — заявил один из офицеров, участвовавших в заговоре.Как утверждает издание, идея совершить диверсию пришла спонтанно в мае 2022 года.В четверг The Wall Street Journal опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.
https://ria.ru/20240815/podryv-1966366579.html
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в мире, россия, европа, германия, валерий залужный, владимир зеленский, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Европа, Германия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Северный поток, Северный поток — 2

WSJ: украинские офицеры придумали взорвать "Северный поток" во время пьянки

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Идея совершить подрыв газопроводов "Северный поток" пришла во время пьяной беседы украинских офицеров с бизнесменами в баре, утверждает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники.
"Я всегда смеюсь, когда читаю предположения СМИ о какой-то масштабной операции с участием спецслужб, подлодок, дронов и спутников. Вся эта история родилась из крепкой ночной пьянки", — заявил один из офицеров, участвовавших в заговоре.
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Как утверждает издание, идея совершить диверсию пришла спонтанно в мае 2022 года.
В четверг The Wall Street Journal опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.
Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".
По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.
По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.
По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.
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