Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/vzryv-1966500477.html
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел мощный взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 15.08.2024
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прозвучал во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:34
2024-08-15T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947642263_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_da9378c5733cb2bb6e804383ea285878.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал мощный и объёмный взрыв", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, наиболее громко взрыв слышали жители Шевченковского района, а также жилых массивов Космос и Пески. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожье
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947642263_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_0396d41b4caa32519dc41963ee08137c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел мощный взрыв

Рогов: в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел мощный взрыв

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские военные в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в подконтрольном ВСУ Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал мощный и объёмный взрыв", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, наиболее громко взрыв слышали жители Шевченковского района, а также жилых массивов Космос и Пески.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала