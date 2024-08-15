В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел мощный взрыв
Рогов: в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел мощный взрыв
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в подконтрольном ВСУ Запорожье
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в подконтрольном ВСУ Запорожье. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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"Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал мощный и объёмный взрыв", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, наиболее громко взрыв слышали жители Шевченковского района, а также жилых массивов Космос и Пески.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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