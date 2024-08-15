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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел мощный взрыв

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 15.08.2024

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прозвучал во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T23:34

2024-08-15T23:34

2024-08-15T23:34

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожье

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал мощный и объёмный взрыв", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, наиболее громко взрыв слышали жители Шевченковского района, а также жилых массивов Космос и Пески. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожье

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов