https://ria.ru/20240815/vystavka-1966469948.html

Москвичам рассказали о выставке арт-объектов фестиваля "Портал 2030-2050"

Москвичам рассказали о выставке арт-объектов фестиваля "Портал 2030-2050" - РИА Новости, 15.08.2024

Москвичам рассказали о выставке арт-объектов фестиваля "Портал 2030-2050"

Гости технологической выставки "Портал. АРТ" на фестивале будущего "Портал 2030-2050" могут увидеть различные инсталляции, сообщает оргкомитет фестиваля. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T20:25

2024-08-15T20:25

2024-08-15T20:44

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Гости технологической выставки "Портал. АРТ" на фестивале будущего "Портал 2030-2050" могут увидеть различные инсталляции, сообщает оргкомитет фестиваля. Выставка проходит на территории технопарка "Сколково". Там можно посмотреть на разные инсталляции: 12-метровый космонавт, единорог, планета, цепь ДНК высотой восемь метров, а также другие символы развития, творчества и достижений.Нейросеть, интегрированная в арт-объект "ОКО", считывает образы гостей выставки и генерирует визуализацию мегаполиса завтрашнего дня. Каждый участник фестиваля сможет заглянуть в "ОКО" и увидеть себя в будущем. Кроме того, арт-объект "Планета" поддерживает концепцию достижимого будущего, напомнив гостям, что космос за минувшие годы стал ближе к человечеству. "Единорог" высотой восемь метров стал символом компаний и резидентов "Сколково", которые благодаря идеям двигают человеческий прогресс в будущее. О связи человека и природы напоминает инсталляция "ДНК".Арт-объект "Ноутбук Mos.Tech" рассказал о новом проекте столицы — метавселенной ВДНХ. Это виртуальное пространство, которое с высокой точностью воссоздает мельчайшие детали главной выставки страны: павильоны, музейные экспонаты, знаменитые фонтаны и ракету-носитель "Восток", пышные цветники и другое."Технологическая выставка стала одной из серий мероприятий, положивших начало всему форуму-фестивалю "Территория будущего. Москва 2030". Помимо этого, гостей фестиваля ожидают деловая программа, бесплатные экскурсии к резидентам "Сколково", мастер-классы по зимним видам спорта (горным лыжам и сноубордингу, хоккею), а также масштабный фестиваль электронной музыки "Портал.ЗВУК" и светозвуковое шоу "Портал. МЕДИА-АРТ", - уточнили в оргкомитете.Отмечается, что выставка завершится 8 сентября. Вход свободный. Регистрация не требуется.

https://ria.ru/20240801/skolkovo-1963488594.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, сколково, культура, новости культуры