https://ria.ru/20240815/vystavka-1966469948.html
Москвичам рассказали о выставке арт-объектов фестиваля "Портал 2030-2050"
Москвичам рассказали о выставке арт-объектов фестиваля "Портал 2030-2050" - РИА Новости, 15.08.2024
Москвичам рассказали о выставке арт-объектов фестиваля "Портал 2030-2050"
Гости технологической выставки "Портал. АРТ" на фестивале будущего "Портал 2030-2050" могут увидеть различные инсталляции, сообщает оргкомитет фестиваля. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:25
2024-08-15T20:25
2024-08-15T20:44
технологии
сколково
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культура
новости культуры
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Гости технологической выставки "Портал. АРТ" на фестивале будущего "Портал 2030-2050" могут увидеть различные инсталляции, сообщает оргкомитет фестиваля. Выставка проходит на территории технопарка "Сколково". Там можно посмотреть на разные инсталляции: 12-метровый космонавт, единорог, планета, цепь ДНК высотой восемь метров, а также другие символы развития, творчества и достижений.Нейросеть, интегрированная в арт-объект "ОКО", считывает образы гостей выставки и генерирует визуализацию мегаполиса завтрашнего дня. Каждый участник фестиваля сможет заглянуть в "ОКО" и увидеть себя в будущем. Кроме того, арт-объект "Планета" поддерживает концепцию достижимого будущего, напомнив гостям, что космос за минувшие годы стал ближе к человечеству. "Единорог" высотой восемь метров стал символом компаний и резидентов "Сколково", которые благодаря идеям двигают человеческий прогресс в будущее. О связи человека и природы напоминает инсталляция "ДНК".Арт-объект "Ноутбук Mos.Tech" рассказал о новом проекте столицы — метавселенной ВДНХ. Это виртуальное пространство, которое с высокой точностью воссоздает мельчайшие детали главной выставки страны: павильоны, музейные экспонаты, знаменитые фонтаны и ракету-носитель "Восток", пышные цветники и другое."Технологическая выставка стала одной из серий мероприятий, положивших начало всему форуму-фестивалю "Территория будущего. Москва 2030". Помимо этого, гостей фестиваля ожидают деловая программа, бесплатные экскурсии к резидентам "Сколково", мастер-классы по зимним видам спорта (горным лыжам и сноубордингу, хоккею), а также масштабный фестиваль электронной музыки "Портал.ЗВУК" и светозвуковое шоу "Портал. МЕДИА-АРТ", - уточнили в оргкомитете.Отмечается, что выставка завершится 8 сентября. Вход свободный. Регистрация не требуется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сколково, культура, новости культуры
Технологии, Сколково, Культура, Культура, Новости культуры
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Гости технологической выставки "Портал. АРТ" на фестивале будущего "Портал 2030-2050" могут увидеть различные инсталляции, сообщает оргкомитет фестиваля.
Выставка проходит на территории технопарка "Сколково
". Там можно посмотреть на разные инсталляции: 12-метровый космонавт, единорог, планета, цепь ДНК высотой восемь метров, а также другие символы развития, творчества и достижений.
Нейросеть, интегрированная в арт-объект "ОКО", считывает образы гостей выставки и генерирует визуализацию мегаполиса завтрашнего дня. Каждый участник фестиваля сможет заглянуть в "ОКО" и увидеть себя в будущем. Кроме того, арт-объект "Планета" поддерживает концепцию достижимого будущего, напомнив гостям, что космос за минувшие годы стал ближе к человечеству. "Единорог" высотой восемь метров стал символом компаний и резидентов "Сколково", которые благодаря идеям двигают человеческий прогресс в будущее. О связи человека и природы напоминает инсталляция "ДНК".
Арт-объект "Ноутбук Mos.Tech" рассказал о новом проекте столицы — метавселенной ВДНХ. Это виртуальное пространство, которое с высокой точностью воссоздает мельчайшие детали главной выставки страны: павильоны, музейные экспонаты, знаменитые фонтаны и ракету-носитель "Восток", пышные цветники и другое.
«
"Технологическая выставка стала одной из серий мероприятий, положивших начало всему форуму-фестивалю "Территория будущего. Москва 2030". Помимо этого, гостей фестиваля ожидают деловая программа, бесплатные экскурсии к резидентам "Сколково", мастер-классы по зимним видам спорта (горным лыжам и сноубордингу, хоккею), а также масштабный фестиваль электронной музыки "Портал.ЗВУК" и светозвуковое шоу "Портал. МЕДИА-АРТ", - уточнили в оргкомитете.
Отмечается, что выставка завершится 8 сентября. Вход свободный. Регистрация не требуется.