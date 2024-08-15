https://ria.ru/20240815/vyplata-1966447189.html

В Липецкой области ввели выплату жителям поврежденных при атаках БПЛА домов

В Липецкой области ввели выплату жителям поврежденных при атаках БПЛА домов - РИА Новости, 15.08.2024

В Липецкой области ввели выплату жителям поврежденных при атаках БПЛА домов

Единовременную выплату в размере пятидесяти тысяч рублей ввели в Липецкой области для жителей, чьи дома пострадали при атаках украинских дронов, сообщил... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:55

2024-08-15T17:55

2024-08-15T18:54

липецкая область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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происшествия

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 15 авг — РИА Новости. Единовременную выплату в размере пятидесяти тысяч рублей ввели в Липецкой области для жителей, чьи дома пострадали при атаках украинских дронов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram."Вводим единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для жителей региона, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА со стороны ВСУ", — написал он.Губернатор объяснил, что эти деньги могут получить люди, по месту жительства которых повреждены жилые помещения и признанные жилыми садовые дома, а также гаражи и хозяйственные постройки — сараи, бани, навесы, теплицы. Он уточнил, что выплаты предоставят всем гражданам, постоянно или временно прописанным в пострадавших домовладениях, причем учтут случаи повреждения объектов начиная с 1 июля этого года.Оформить выплаты можно будет в МФЦ."Обращаю внимание, что речь не о компенсации восстановления поврежденных строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая", — подчеркнул Артамонов.В ночь на 9 августа из-за ночной атаки беспилотников на Липецкую область произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. При падении БПЛА получил повреждения объект энергетической инфраструктуры, в результате чего возникли массовые отключения электричества. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых Хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять жителей, один человек погиб. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.Как сообщил накануне глава Липецкого района Давид Тодуа, из-за атаки в регионе повреждения получили более ста домов, сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

липецкая область, вооруженные силы украины, украина, происшествия, игорь артамонов