https://ria.ru/20240815/vyplata-1966447189.html
В Липецкой области ввели выплату жителям поврежденных при атаках БПЛА домов
В Липецкой области ввели выплату жителям поврежденных при атаках БПЛА домов - РИА Новости, 15.08.2024
В Липецкой области ввели выплату жителям поврежденных при атаках БПЛА домов
Единовременную выплату в размере пятидесяти тысяч рублей ввели в Липецкой области для жителей, чьи дома пострадали при атаках украинских дронов, сообщил... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:55
2024-08-15T17:55
2024-08-15T18:54
липецкая область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
происшествия
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 15 авг — РИА Новости. Единовременную выплату в размере пятидесяти тысяч рублей ввели в Липецкой области для жителей, чьи дома пострадали при атаках украинских дронов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram."Вводим единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для жителей региона, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА со стороны ВСУ", — написал он.Губернатор объяснил, что эти деньги могут получить люди, по месту жительства которых повреждены жилые помещения и признанные жилыми садовые дома, а также гаражи и хозяйственные постройки — сараи, бани, навесы, теплицы. Он уточнил, что выплаты предоставят всем гражданам, постоянно или временно прописанным в пострадавших домовладениях, причем учтут случаи повреждения объектов начиная с 1 июля этого года.Оформить выплаты можно будет в МФЦ."Обращаю внимание, что речь не о компенсации восстановления поврежденных строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая", — подчеркнул Артамонов.В ночь на 9 августа из-за ночной атаки беспилотников на Липецкую область произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. При падении БПЛА получил повреждения объект энергетической инфраструктуры, в результате чего возникли массовые отключения электричества. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых Хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять жителей, один человек погиб. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.Как сообщил накануне глава Липецкого района Давид Тодуа, из-за атаки в регионе повреждения получили более ста домов, сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецкая область, вооруженные силы украины, украина, происшествия, игорь артамонов
Липецкая область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Происшествия, Игорь Артамонов
В Липецкой области ввели выплату жителям поврежденных при атаках БПЛА домов
В Липецкой области жителям поврежденных дронами домов выплатят по 50 тыс. руб.
ВОРОНЕЖ, 15 авг — РИА Новости.
Единовременную выплату в размере пятидесяти тысяч рублей ввели в Липецкой области для жителей, чьи дома пострадали при атаках украинских дронов, сообщил
губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram.
"Вводим единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для жителей региона, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА со стороны ВСУ", — написал он.
Губернатор объяснил, что эти деньги могут получить люди, по месту жительства которых повреждены жилые помещения и признанные жилыми садовые дома, а также гаражи и хозяйственные постройки — сараи, бани, навесы, теплицы.
Он уточнил, что выплаты предоставят всем гражданам, постоянно или временно прописанным в пострадавших домовладениях, причем учтут случаи повреждения объектов начиная с 1 июля этого года.
Оформить выплаты можно будет в МФЦ.
«
"Обращаю внимание, что речь не о компенсации восстановления поврежденных строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая", — подчеркнул Артамонов.
В ночь на 9 августа из-за ночной атаки беспилотников на Липецкую область произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. При падении БПЛА получил повреждения объект энергетической инфраструктуры, в результате чего возникли массовые отключения электричества. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых Хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять жителей, один человек погиб. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
Как сообщил накануне глава Липецкого района Давид Тодуа, из-за атаки в регионе повреждения получили более ста домов, сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы.