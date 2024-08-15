https://ria.ru/20240815/vybory-1966485604.html

В Молдавии прокомментировали допуск блока "Победа" к выборам

В Молдавии прокомментировали допуск блока "Победа" к выборам - РИА Новости, 15.08.2024

В Молдавии прокомментировали допуск блока "Победа" к выборам

У оппозиционного блока "Победа" есть запасной план на случай попыток нынешних властей Молдавии не допустить его до выборов, им это не удастся, заявил кандидат в РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T21:13

2024-08-15T21:13

2024-08-15T21:13

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. У оппозиционного блока "Победа" есть запасной план на случай попыток нынешних властей Молдавии не допустить его до выборов, им это не удастся, заявил кандидат в президенты Молдавии, депутат Василий Боля. "На сегодняшний момент не могу вам раскрыть запасной план, но поверьте мне, что он есть. И потуги нынешних властей сделать всё возможное, чтобы как-то помешать нам участвовать в выборах президента, ударятся о скалы, им не удастся", - сказал Боля в четверг журналистам. Он подчеркнул, что действующие власти Молдавии опасаются любой конкуренции. "Мы готовы к любому сценарию развития событий. И кроме плана "Б" у нас есть и план "С", и другие планы, которые я не могу пока что вам раскрыть", - подчеркнул политик. В апреле на съезде в Москве представители ряда молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического объединения "Победа", который будет в оппозиции к правящей в Молдавии проевропейской партии "Действие и солидарность". 16 августа в Москве пройдет третий съезд блока с участием выдвинутого кандидата в президенты Василия Боли. Ранее ЦИК принял решение отказать блоку "Победа" в регистрации на выборах и референдуме.

https://ria.ru/20240815/moldavija-1966412316.html

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в мире, молдавия, москва, василий боля