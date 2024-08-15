Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии прокомментировали допуск блока "Победа" к выборам - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/vybory-1966485604.html
В Молдавии прокомментировали допуск блока "Победа" к выборам
В Молдавии прокомментировали допуск блока "Победа" к выборам - РИА Новости, 15.08.2024
В Молдавии прокомментировали допуск блока "Победа" к выборам
У оппозиционного блока "Победа" есть запасной план на случай попыток нынешних властей Молдавии не допустить его до выборов, им это не удастся, заявил кандидат в РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:13
2024-08-15T21:13
в мире
молдавия
москва
василий боля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. У оппозиционного блока "Победа" есть запасной план на случай попыток нынешних властей Молдавии не допустить его до выборов, им это не удастся, заявил кандидат в президенты Молдавии, депутат Василий Боля. "На сегодняшний момент не могу вам раскрыть запасной план, но поверьте мне, что он есть. И потуги нынешних властей сделать всё возможное, чтобы как-то помешать нам участвовать в выборах президента, ударятся о скалы, им не удастся", - сказал Боля в четверг журналистам. Он подчеркнул, что действующие власти Молдавии опасаются любой конкуренции. "Мы готовы к любому сценарию развития событий. И кроме плана "Б" у нас есть и план "С", и другие планы, которые я не могу пока что вам раскрыть", - подчеркнул политик. В апреле на съезде в Москве представители ряда молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического объединения "Победа", который будет в оппозиции к правящей в Молдавии проевропейской партии "Действие и солидарность". 16 августа в Москве пройдет третий съезд блока с участием выдвинутого кандидата в президенты Василия Боли. Ранее ЦИК принял решение отказать блоку "Победа" в регистрации на выборах и референдуме.
https://ria.ru/20240815/moldavija-1966412316.html
https://ria.ru/20240813/moldaviya-1965941843.html
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, москва, василий боля
В мире, Молдавия, Москва, Василий Боля
В Молдавии прокомментировали допуск блока "Победа" к выборам

Боля: власти Молдавии не смогут не допустить блок "Победа" к выборам

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. У оппозиционного блока "Победа" есть запасной план на случай попыток нынешних властей Молдавии не допустить его до выборов, им это не удастся, заявил кандидат в президенты Молдавии, депутат Василий Боля.
«
"На сегодняшний момент не могу вам раскрыть запасной план, но поверьте мне, что он есть. И потуги нынешних властей сделать всё возможное, чтобы как-то помешать нам участвовать в выборах президента, ударятся о скалы, им не удастся", - сказал Боля в четверг журналистам.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Молдавии заявили, что граждан обманывают, заманивая в ЕС
Вчера, 15:32
Он подчеркнул, что действующие власти Молдавии опасаются любой конкуренции.
«
"Мы готовы к любому сценарию развития событий. И кроме плана "Б" у нас есть и план "С", и другие планы, которые я не могу пока что вам раскрыть", - подчеркнул политик.
В апреле на съезде в Москве представители ряда молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического объединения "Победа", который будет в оппозиции к правящей в Молдавии проевропейской партии "Действие и солидарность". 16 августа в Москве пройдет третий съезд блока с участием выдвинутого кандидата в президенты Василия Боли. Ранее ЦИК принял решение отказать блоку "Победа" в регистрации на выборах и референдуме.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Блок "Победа" применит план-сюрприз для участия в выборах в Молдавии
13 августа, 14:54
 
В миреМолдавияМоскваВасилий Боля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала