В Молдавии прокомментировали допуск блока "Победа" к выборам
Боля: власти Молдавии не смогут не допустить блок "Победа" к выборам
© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. У оппозиционного блока "Победа" есть запасной план на случай попыток нынешних властей Молдавии не допустить его до выборов, им это не удастся, заявил кандидат в президенты Молдавии, депутат Василий Боля.
«
"На сегодняшний момент не могу вам раскрыть запасной план, но поверьте мне, что он есть. И потуги нынешних властей сделать всё возможное, чтобы как-то помешать нам участвовать в выборах президента, ударятся о скалы, им не удастся", - сказал Боля в четверг журналистам.
Он подчеркнул, что действующие власти Молдавии опасаются любой конкуренции.
«
"Мы готовы к любому сценарию развития событий. И кроме плана "Б" у нас есть и план "С", и другие планы, которые я не могу пока что вам раскрыть", - подчеркнул политик.
В апреле на съезде в Москве представители ряда молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического объединения "Победа", который будет в оппозиции к правящей в Молдавии проевропейской партии "Действие и солидарность". 16 августа в Москве пройдет третий съезд блока с участием выдвинутого кандидата в президенты Василия Боли. Ранее ЦИК принял решение отказать блоку "Победа" в регистрации на выборах и референдуме.
Блок "Победа" применит план-сюрприз для участия в выборах в Молдавии
13 августа, 14:54