Рейтинг@Mail.ru
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 15.08.2024 (обновлено: 12:41 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/vuzy-1966307555.html
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира - РИА Новости, 15.08.2024
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года, следует из результатов исследования шанхайской... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T07:21
2024-08-15T12:41
россия
беркли
уральский федеральный университет
санкт-петербургский государственный университет
московский физико-технический институт
в мире
социальный навигатор
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955837121_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_baf88ae19f9eb55377a6a342b822986d.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года, следует из результатов исследования шанхайской компании Shanghai Ranking Consultancy. В рейтинге ARWU конкретные места присваиваются первой сотне вузов, далее он делится на группы с диапазоном по 50 и 100 мест, внутри которых ранжирование идет уже по алфавиту, без присваивания вузам определенного места. В рейтинг попали Московский государственный университет (группа 101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500), Московский физико-технический институт (группа 501-600), Уральский федеральный университет (группа 601-700), Высшая школа экономики (группа 701-800), Новосибирский государственный университет (группа 801-900) и Сколковский институт науки и технологий (группа 801-900). В аналогичный рейтинг 2023 года вошли девять вузов России. В обновленное исследование не попали Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Также в 2024 году Уральский федеральный университет смог подняться в группу 601-700, обойдя Высшую школу экономики. Академический рейтинг университетов мира (ARWU) — это ежегодное исследование, которое публикуется с 2003 года с целью выявления ведущих университетов мира на основе прозрачной методологии и объективных сторонних данных. В 2024 году в исследование вошла тысяча лучших университетов мира из рассмотренной 2,5 тысячи. Рейтинг возглавил Гарвардский университет, на второй и третьей позициях следуют Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт. В первую десятку также попали Кембриджский университет (четвертое место), Калифорнийский университет в Беркли (пятое место), Оксфордский университет (шестое место), Принстонский университет (седьмое место), Калифорнийский технологический институт (восьмое место), Колумбийский университет (девятое место) и Чикагский университет (десятое место).
https://na.ria.ru/20240813/tyumgu-1965700321.html
https://na.ria.ru/20240812/mednapravlenie-1965645637.html
россия
беркли
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955837121_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_54f7fd532c17a18359380f0cb95b9ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, беркли, уральский федеральный университет, санкт-петербургский государственный университет, московский физико-технический институт, в мире, социальный навигатор, общество, навигатор абитуриента
Россия, Беркли, Уральский федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт, В мире, Социальный навигатор, Общество, Навигатор абитуриента
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира 2024 года

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлавное здание МГУ в Москве
Главное здание МГУ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Главное здание МГУ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года, следует из результатов исследования шанхайской компании Shanghai Ranking Consultancy.
В рейтинге ARWU конкретные места присваиваются первой сотне вузов, далее он делится на группы с диапазоном по 50 и 100 мест, внутри которых ранжирование идет уже по алфавиту, без присваивания вузам определенного места.
Ректор ТюмГУ Иван Романчук - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Выпускники-кентавры": как искусственный интеллект проникает в вузы
13 августа, 09:00
В рейтинг попали Московский государственный университет (группа 101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500), Московский физико-технический институт (группа 501-600), Уральский федеральный университет (группа 601-700), Высшая школа экономики (группа 701-800), Новосибирский государственный университет (группа 801-900) и Сколковский институт науки и технологий (группа 801-900).
В аналогичный рейтинг 2023 года вошли девять вузов России. В обновленное исследование не попали Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Также в 2024 году Уральский федеральный университет смог подняться в группу 601-700, обойдя Высшую школу экономики.
Академический рейтинг университетов мира (ARWU) — это ежегодное исследование, которое публикуется с 2003 года с целью выявления ведущих университетов мира на основе прозрачной методологии и объективных сторонних данных.
В 2024 году в исследование вошла тысяча лучших университетов мира из рассмотренной 2,5 тысячи. Рейтинг возглавил Гарвардский университет, на второй и третьей позициях следуют Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт. В первую десятку также попали Кембриджский университет (четвертое место), Калифорнийский университет в Беркли (пятое место), Оксфордский университет (шестое место), Принстонский университет (седьмое место), Калифорнийский технологический институт (восьмое место), Колумбийский университет (девятое место) и Чикагский университет (десятое место).
Студентка медицинского университета - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Минобрнауки рассказали о количестве мест в вузах по меднаправлениям
12 августа, 11:17
 
РоссияБерклиУральский федеральный университетСанкт-Петербургский государственный университетМосковский физико-технический институтВ миреСоциальный навигаторОбществоНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала