https://ria.ru/20240815/vuzy-1966307555.html
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира - РИА Новости, 15.08.2024
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года, следует из результатов исследования шанхайской... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T07:21
2024-08-15T07:21
2024-08-15T12:41
россия
беркли
уральский федеральный университет
санкт-петербургский государственный университет
московский физико-технический институт
в мире
социальный навигатор
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955837121_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_baf88ae19f9eb55377a6a342b822986d.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года, следует из результатов исследования шанхайской компании Shanghai Ranking Consultancy. В рейтинге ARWU конкретные места присваиваются первой сотне вузов, далее он делится на группы с диапазоном по 50 и 100 мест, внутри которых ранжирование идет уже по алфавиту, без присваивания вузам определенного места. В рейтинг попали Московский государственный университет (группа 101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500), Московский физико-технический институт (группа 501-600), Уральский федеральный университет (группа 601-700), Высшая школа экономики (группа 701-800), Новосибирский государственный университет (группа 801-900) и Сколковский институт науки и технологий (группа 801-900). В аналогичный рейтинг 2023 года вошли девять вузов России. В обновленное исследование не попали Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Также в 2024 году Уральский федеральный университет смог подняться в группу 601-700, обойдя Высшую школу экономики. Академический рейтинг университетов мира (ARWU) — это ежегодное исследование, которое публикуется с 2003 года с целью выявления ведущих университетов мира на основе прозрачной методологии и объективных сторонних данных. В 2024 году в исследование вошла тысяча лучших университетов мира из рассмотренной 2,5 тысячи. Рейтинг возглавил Гарвардский университет, на второй и третьей позициях следуют Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт. В первую десятку также попали Кембриджский университет (четвертое место), Калифорнийский университет в Беркли (пятое место), Оксфордский университет (шестое место), Принстонский университет (седьмое место), Калифорнийский технологический институт (восьмое место), Колумбийский университет (девятое место) и Чикагский университет (десятое место).
https://na.ria.ru/20240813/tyumgu-1965700321.html
https://na.ria.ru/20240812/mednapravlenie-1965645637.html
россия
беркли
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955837121_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_54f7fd532c17a18359380f0cb95b9ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, беркли, уральский федеральный университет, санкт-петербургский государственный университет, московский физико-технический институт, в мире, социальный навигатор, общество, навигатор абитуриента
Россия, Беркли, Уральский федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт, В мире, Социальный навигатор, Общество, Навигатор абитуриента
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира 2024 года
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года, следует из результатов исследования шанхайской компании Shanghai Ranking Consultancy.
В рейтинге ARWU конкретные места присваиваются первой сотне вузов, далее он делится на группы с диапазоном по 50 и 100 мест, внутри которых ранжирование идет уже по алфавиту, без присваивания вузам определенного места.
В рейтинг попали Московский государственный университет (группа 101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500), Московский физико-технический институт (группа 501-600), Уральский федеральный университет (группа 601-700), Высшая школа экономики (группа 701-800), Новосибирский государственный университет (группа 801-900) и Сколковский институт науки и технологий (группа 801-900).
В аналогичный рейтинг 2023 года вошли девять вузов России. В обновленное исследование не попали Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Также в 2024 году Уральский федеральный университет смог подняться в группу 601-700, обойдя Высшую школу экономики.
Академический рейтинг университетов мира (ARWU) — это ежегодное исследование, которое публикуется с 2003 года с целью выявления ведущих университетов мира на основе прозрачной методологии и объективных сторонних данных.
В 2024 году в исследование вошла тысяча лучших университетов мира из рассмотренной 2,5 тысячи. Рейтинг возглавил Гарвардский университет, на второй и третьей позициях следуют Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт. В первую десятку также попали Кембриджский университет (четвертое место), Калифорнийский университет в Беркли (пятое место), Оксфордский университет (шестое место), Принстонский университет (седьмое место), Калифорнийский технологический институт (восьмое место), Колумбийский университет (девятое место) и Чикагский университет (десятое место).