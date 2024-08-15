https://ria.ru/20240815/vuzy-1966307555.html

Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира - РИА Новости, 15.08.2024

Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года, следует из результатов исследования шанхайской... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T07:21

2024-08-15T07:21

2024-08-15T12:41

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уральский федеральный университет

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в мире

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общество

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года, следует из результатов исследования шанхайской компании Shanghai Ranking Consultancy. В рейтинге ARWU конкретные места присваиваются первой сотне вузов, далее он делится на группы с диапазоном по 50 и 100 мест, внутри которых ранжирование идет уже по алфавиту, без присваивания вузам определенного места. В рейтинг попали Московский государственный университет (группа 101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500), Московский физико-технический институт (группа 501-600), Уральский федеральный университет (группа 601-700), Высшая школа экономики (группа 701-800), Новосибирский государственный университет (группа 801-900) и Сколковский институт науки и технологий (группа 801-900). В аналогичный рейтинг 2023 года вошли девять вузов России. В обновленное исследование не попали Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Также в 2024 году Уральский федеральный университет смог подняться в группу 601-700, обойдя Высшую школу экономики. Академический рейтинг университетов мира (ARWU) — это ежегодное исследование, которое публикуется с 2003 года с целью выявления ведущих университетов мира на основе прозрачной методологии и объективных сторонних данных. В 2024 году в исследование вошла тысяча лучших университетов мира из рассмотренной 2,5 тысячи. Рейтинг возглавил Гарвардский университет, на второй и третьей позициях следуют Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт. В первую десятку также попали Кембриджский университет (четвертое место), Калифорнийский университет в Беркли (пятое место), Оксфордский университет (шестое место), Принстонский университет (седьмое место), Калифорнийский технологический институт (восьмое место), Колумбийский университет (девятое место) и Чикагский университет (десятое место).

https://na.ria.ru/20240813/tyumgu-1965700321.html

https://na.ria.ru/20240812/mednapravlenie-1965645637.html

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россия, беркли, уральский федеральный университет, санкт-петербургский государственный университет, московский физико-технический институт, в мире, социальный навигатор, общество, навигатор абитуриента