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WP: в ВСУ рассказали о провале попытки нападения на Белгородскую область - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:29 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/vsu-1966499890.html
WP: в ВСУ рассказали о провале попытки нападения на Белгородскую область
WP: в ВСУ рассказали о провале попытки нападения на Белгородскую область - РИА Новости, 15.08.2024
WP: в ВСУ рассказали о провале попытки нападения на Белгородскую область
Провальная попытка нападения ВСУ на Белгородскую область обернулась гибелью многих украинских боевиков, практически все выжившие получили ранения, столкнувшись... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:29
2024-08-15T23:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
старый оскол
брянская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Провальная попытка нападения ВСУ на Белгородскую область обернулась гибелью многих украинских боевиков, практически все выжившие получили ранения, столкнувшись с интенсивным огнем, пишет издание Washington Post со ссылкой на слова трех украинских военных. Как рассказали изданию на условиях анонимности солдаты и один командир ВСУ, Белгородская область была готова к угрозе нападения - укреплена противотанковыми заграждениями и заминирована, части ВСУ почти мгновенно подверглись интенсивным обстрелам артиллерии и беспилотников, а также авиаударам. Боевик ВСУ с позывным Хакер рассказал, что вся их группа получила ранения в день, когда они попытались напасть на Белгородскую область в районе Колотиловки Краснояружского района "четыре дня назад". Он признался, что опасался за свою жизнь, поскольку украинцы не были знакомы с территорией и вынуждены были действовать вслепую. "Хакер рассказал, что многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить. Обстрелы оставались такими интенсивными, что выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней, пока утром в четверг не прибыла бронетехника, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи", - пишет издание. Как подчеркивает Washington Post, "ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников". Утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Позднее въезд в район был закрыт для безопасности граждан, сохранность их имущества обеспечивали отряды самообороны. В среду жители района, временно отселенные из-за оперативной обстановки, начали возвращаться домой, сообщала РИА Новости директор ПВР в городе Старый Оскол Наталья Семенова. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
белгородская область
старый оскол
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белгородская область, старый оскол, брянская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Старый Оскол, Брянская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
WP: в ВСУ рассказали о провале попытки нападения на Белгородскую область

WP: при попытке нападения ВСУ на Белгородскую область погибли многие боевики

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Провальная попытка нападения ВСУ на Белгородскую область обернулась гибелью многих украинских боевиков, практически все выжившие получили ранения, столкнувшись с интенсивным огнем, пишет издание Washington Post со ссылкой на слова трех украинских военных.
Как рассказали изданию на условиях анонимности солдаты и один командир ВСУ, Белгородская область была готова к угрозе нападения - укреплена противотанковыми заграждениями и заминирована, части ВСУ почти мгновенно подверглись интенсивным обстрелам артиллерии и беспилотников, а также авиаударам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Боевик ВСУ с позывным Хакер рассказал, что вся их группа получила ранения в день, когда они попытались напасть на Белгородскую область в районе Колотиловки Краснояружского района "четыре дня назад". Он признался, что опасался за свою жизнь, поскольку украинцы не были знакомы с территорией и вынуждены были действовать вслепую.
«
"Хакер рассказал, что многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить. Обстрелы оставались такими интенсивными, что выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней, пока утром в четверг не прибыла бронетехника, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи", - пишет издание.
Как подчеркивает Washington Post, "ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников".
Утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Позднее въезд в район был закрыт для безопасности граждан, сохранность их имущества обеспечивали отряды самообороны. В среду жители района, временно отселенные из-за оперативной обстановки, начали возвращаться домой, сообщала РИА Новости директор ПВР в городе Старый Оскол Наталья Семенова.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьСтарый ОсколБрянская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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