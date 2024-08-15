https://ria.ru/20240815/vsu-1966499890.html

WP: в ВСУ рассказали о провале попытки нападения на Белгородскую область

WP: в ВСУ рассказали о провале попытки нападения на Белгородскую область - РИА Новости, 15.08.2024

WP: в ВСУ рассказали о провале попытки нападения на Белгородскую область

Провальная попытка нападения ВСУ на Белгородскую область обернулась гибелью многих украинских боевиков, практически все выжившие получили ранения, столкнувшись... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T23:29

2024-08-15T23:29

2024-08-15T23:29

специальная военная операция на украине

белгородская область

старый оскол

брянская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Провальная попытка нападения ВСУ на Белгородскую область обернулась гибелью многих украинских боевиков, практически все выжившие получили ранения, столкнувшись с интенсивным огнем, пишет издание Washington Post со ссылкой на слова трех украинских военных. Как рассказали изданию на условиях анонимности солдаты и один командир ВСУ, Белгородская область была готова к угрозе нападения - укреплена противотанковыми заграждениями и заминирована, части ВСУ почти мгновенно подверглись интенсивным обстрелам артиллерии и беспилотников, а также авиаударам. Боевик ВСУ с позывным Хакер рассказал, что вся их группа получила ранения в день, когда они попытались напасть на Белгородскую область в районе Колотиловки Краснояружского района "четыре дня назад". Он признался, что опасался за свою жизнь, поскольку украинцы не были знакомы с территорией и вынуждены были действовать вслепую. "Хакер рассказал, что многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить. Обстрелы оставались такими интенсивными, что выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней, пока утром в четверг не прибыла бронетехника, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи", - пишет издание. Как подчеркивает Washington Post, "ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников". Утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Позднее въезд в район был закрыт для безопасности граждан, сохранность их имущества обеспечивали отряды самообороны. В среду жители района, временно отселенные из-за оперативной обстановки, начали возвращаться домой, сообщала РИА Новости директор ПВР в городе Старый Оскол Наталья Семенова. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

белгородская область

старый оскол

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, старый оскол, брянская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины