WP: в ВСУ рассказали о провале попытки нападения на Белгородскую область
WP: при попытке нападения ВСУ на Белгородскую область погибли многие боевики
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Провальная попытка нападения ВСУ на Белгородскую область обернулась гибелью многих украинских боевиков, практически все выжившие получили ранения, столкнувшись с интенсивным огнем, пишет издание Washington Post со ссылкой на слова трех украинских военных.
Как рассказали изданию на условиях анонимности солдаты и один командир ВСУ, Белгородская область была готова к угрозе нападения - укреплена противотанковыми заграждениями и заминирована, части ВСУ почти мгновенно подверглись интенсивным обстрелам артиллерии и беспилотников, а также авиаударам.
Боевик ВСУ с позывным Хакер рассказал, что вся их группа получила ранения в день, когда они попытались напасть на Белгородскую область в районе Колотиловки Краснояружского района "четыре дня назад". Он признался, что опасался за свою жизнь, поскольку украинцы не были знакомы с территорией и вынуждены были действовать вслепую.
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"Хакер рассказал, что многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить. Обстрелы оставались такими интенсивными, что выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней, пока утром в четверг не прибыла бронетехника, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи", - пишет издание.
Как подчеркивает Washington Post, "ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников".
Утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Позднее въезд в район был закрыт для безопасности граждан, сохранность их имущества обеспечивали отряды самообороны. В среду жители района, временно отселенные из-за оперативной обстановки, начали возвращаться домой, сообщала РИА Новости директор ПВР в городе Старый Оскол Наталья Семенова.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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