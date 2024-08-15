https://ria.ru/20240815/vsu-1966405896.html

Две женщины получили серьезные ранения при ударе ВСУ по Новой Каховке

Две женщины получили серьезные ранения при ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 15.08.2024

Две женщины получили серьезные ранения при ударе ВСУ по Новой Каховке

Две женщины получили серьезные ранения в результате удара украинских войск по Новой Каховке Херсонской области, сообщил главы администрации города Виталий Гура... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:14

2024-08-15T15:14

2024-08-15T15:14

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

виталий гур

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Две женщины получили серьезные ранения в результате удара украинских войск по Новой Каховке Херсонской области, сообщил главы администрации города Виталий Гура в своем Telegram-канале. Ранее в четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки, повреждены несколько домов и газопровод. "В результате очередного акта агрессии со стороны украинских террористов пострадали две жительницы микрорайона в Ц. Основа в городе Новая Каховка. Пострадавшие во время атаки находились в продовольственном магазине", - написал Гура. В частности, по его словам, женщина 1967 года рождения получила осколочное ранение области правого плечевого сустава с обширным дефектом мягких тканей и перелом лопатки. "Вторая пострадавшая 2006 года рождения также получила серьезные ранения: открытый переломом костей левой и осколочное ранение правой голени", - сообщил Гура, добавив, что обе женщины доставлены в больницу города.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240815/ukraina-1966393497.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , виталий гур, владимир сальдо, вооруженные силы украины