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Две женщины получили серьезные ранения при ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/vsu-1966405896.html
Две женщины получили серьезные ранения при ударе ВСУ по Новой Каховке
Две женщины получили серьезные ранения при ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 15.08.2024
Две женщины получили серьезные ранения при ударе ВСУ по Новой Каховке
Две женщины получили серьезные ранения в результате удара украинских войск по Новой Каховке Херсонской области, сообщил главы администрации города Виталий Гура... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:14
2024-08-15T15:14
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
виталий гур
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Две женщины получили серьезные ранения в результате удара украинских войск по Новой Каховке Херсонской области, сообщил главы администрации города Виталий Гура в своем Telegram-канале. Ранее в четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки, повреждены несколько домов и газопровод. "В результате очередного акта агрессии со стороны украинских террористов пострадали две жительницы микрорайона в Ц. Основа в городе Новая Каховка. Пострадавшие во время атаки находились в продовольственном магазине", - написал Гура. В частности, по его словам, женщина 1967 года рождения получила осколочное ранение области правого плечевого сустава с обширным дефектом мягких тканей и перелом лопатки. "Вторая пострадавшая 2006 года рождения также получила серьезные ранения: открытый переломом костей левой и осколочное ранение правой голени", - сообщил Гура, добавив, что обе женщины доставлены в больницу города.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240815/ukraina-1966393497.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , виталий гур, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Виталий Гур, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Две женщины получили серьезные ранения при ударе ВСУ по Новой Каховке

Власти: при ударе ВСУ по Новой Каховке пострадали две женщины

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки со строны ВСУ в Новой Каховке
Последствия атаки со строны ВСУ в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки со строны ВСУ в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Две женщины получили серьезные ранения в результате удара украинских войск по Новой Каховке Херсонской области, сообщил главы администрации города Виталий Гура в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки, повреждены несколько домов и газопровод.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
«
"В результате очередного акта агрессии со стороны украинских террористов пострадали две жительницы микрорайона в Ц. Основа в городе Новая Каховка. Пострадавшие во время атаки находились в продовольственном магазине", - написал Гура.
В частности, по его словам, женщина 1967 года рождения получила осколочное ранение области правого плечевого сустава с обширным дефектом мягких тканей и перелом лопатки. "Вторая пострадавшая 2006 года рождения также получила серьезные ранения: открытый переломом костей левой и осколочное ранение правой голени", - сообщил Гура, добавив, что обе женщины доставлены в больницу города.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВиталий ГурВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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